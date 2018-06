Støjafsløring får minister på banen: Vil have åbenhed om kampfly

Der vil blive fuld åbenhed omkring støjen både fra Danmarks eksisterende F-16-kampfly og de ny F-35-kampfly, når de først ankommer til Danmark i 2022.

Det slår Claus Hjort Frederiksen (V) nu fast i en pressemeddelelse efter Jyllands-Posten søndag fortalte, hvordan Forsvarsministeriet i to årtier har hemmeligholdt en rapport om, hvordan Danmarks eksisterende F-16-kampfly ikke har kunnet holde sig indenfor støjgrænserne ved et børnehus og en nu nedlagt skole i Skrydstrup.

»Vi er i dag meget opmærksomme på støj fra F-16-flyene og de kommende F-35-fly på Flyvestation Skrydstrup. Vi laver grundige beregninger af flystøjen, som vi vil lægge åbent frem. Borgerne bliver løbende inddraget i arbejdet,« skriver Hjort i pressemeddelelsen, der dog ikke specifikt forholder sig til selve sagen om hemmeligholdelsen af oplysninger over for forældrene i Skrydstrup.

Jyllands-Posten har tidligere uden held forsøgt at få en kommentar om sagen fra Hjort. I en skriftlig kommentar har Forsvarsministeriet i stedet tidligere begrundet hemmeligholdelsen af støjoplysningerne med, at rapporten, hvor de var nedskrevet, indeholdt fortrolige oplysninger om F-16-kampflyene flyveveje.

Det har dog ikke formildet flere politikere, der søndag både over for Jyllands-Posten og DR har krævet en undersøgelse af sagen. Herunder også tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der mener, at sagen forværres af, at der er tale om børn.

»Det er ikke acceptabelt, at man skjuler oplysningerne, fordi man af andre grunde kan hemmeligholde en rapport. Det gør det kun værre, at det handler om børn, daginstitutioner og skoler. Det er helt galt, det her,« siger han.

Også Venstreborgmester i Haderslev H.P. Geil kalder over for DR sagen for utilfredsstillende.

»Det har været utilfredsstillende, at vi ikke har haft adgang til de rapporter før nu. Vi skal jo have oplysningerne, før vi kan reagere,« siger han.

I den ny pressemeddelelse, som blev udsendt af Forsvarsministeriet søndag eftermiddag, forklarer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at borgerne vil blive inddraget i den kommende proces – bl.a. når det gælder om at få støjsikring og eventuel kompensation for særligt støjplagede ejendomme.

Hjort skriver også i meddelelsen, at ingen borgere vil blive tvunget til at flytte som følge af støjen fra de ny kampfly, hvis de ikke vil.

Jyllands-Posten har tidligere afdækket, hvordan Forsvarsministeriet har tilbageholdt oplysninger om støj både over for beboerne i området og over for Folketinget. Også det har skabt flere borgerprotester i området omkring Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland.