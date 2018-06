Fakta: Kommunerne får flere penge til velfærd

Torsdag lykkedes det KL og regeringen at nå til enighed om en ny aftale for kommunernes økonomi for 2019. Den sikrer blandt andet flere penge til ældreplejen.

Her kan du få et overblik over, hvad aftalen indeholder:

* Den kommunale serviceramme - som blandt andet går til ældreplejen - løftes med 1,7 milliarder kroner i 2019. Den lyder derfor på 251,9 milliarder kroner.

* Dertil kommer 600 millioner kroner fra blandt andet moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Den borgernære kernevelfærd prioriteres altså med 2,3 milliarder kroner ekstra i 2019.

* Kommunernes anlægsniveau - budgettet til for eksempel veje og skoler - løftes med 800 millioner kroner i 2018. Budgettet er samlet på 17,8 milliarder kroner.

* Der gives et tilskud til kommunale skattenedsættelser for samlet 250 millioner kroner.

* En overgangsordning for den strandede udligningsordning indgår også. De kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken, vil blive fuldt kompenseret i 2019 og 2020.

* Tilskuddet er dog betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i hverken 2019 eller 2020.

* Aftalen indeholder ligeledes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner, hvoraf 2 milliarder kroner fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

* Til vanskeligt stillede kommuner kommer en lånepulje på 500 millioner kroner til styrkelsen heraf.

* Derudover indeholder aftalen en målsætning om reduktion af sygefravær i den offentlige sektor og målsætning for effektivisering og professionalisering af offentlige indkøb.

Kilder: Finansministeriet.