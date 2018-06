Kommunerne og staten står stejlt overfor hinanden

Der er blevet længere mellem kommunerne og regeringen i forhandlingerne om kommunernes økonomi for næste år.

Det fortæller Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og formand for Kommunernes Landsforening (KL), før der igen er forhandlinger onsdag. Ifølge ham adskiller 12-13 milliarder kroner de to parter.

Tidligere har han udtalt, at de var ti milliarder kroner fra hinanden.

- Finansministeren er gået endnu lavere, og derfor er der nærmere 12-13 milliarder imellem os. Det ser i sagens natur svært ud. Det almindelige er jo, at man nærmer sig hinanden.

- Ind til videre er det gået den gale vej, så vi får et langt og vanskeligt forhandlingsforløb, siger KL-formanden.

Finansminister Kristian Jensen (V) har afvist at give så mange ekstra milliarder, fordi der er godt gang i bygge- og anlægsbranchen. Han frygter en overophedning i byggesektoren.

- Hvis vi bare slår kassen op og efterkommer kommunernes ønske, som er meget, meget stort – altså meget, meget stort – så vil det betyde en overophedning i byggesektoren, der kan være med til at skubbe til balancen i dansk økonomi, sagde han fredag.

Den bekymring forstår KL-formanden dog ikke.

- Der er stadig masser af virksomheder i byggesektoren, der mangler ordrer. Desuden er den kommunale del af den samlede byggeaktivitet forsvindende lille, siger han.

En overgangsordning for den udligning, der finder sted mellem kommunerne, som finansministeren har foreslået, diskuteres også ved forhandlingerne.

Den ledsages af krav om, at kommunerne kan straffes økonomisk, hvis de overskrider deres anlægsbudget, samt at de ikke må hæve skatten. Sidste år overskred kommunerne for første gang i årevis budgettet for anlæg.

Jacob Bundsgaard fortæller, at det er afgørende for kommunerne at få flere penge til et stigende antal ældre, der har brug for pleje og omsorg fra kommunerne.

- Når antallet af borgere i nogle af de grupper, der har brug for hjælp, stiger, så er økonomien nødt til at følge med, hvis vi ikke skal udhule den service og hjælp, der bliver givet, siger han.

Forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi falder sædvanligvis på plads i løbet af juni.

En aftale for regionerne faldt på plads natten til tirsdag.

- Resultatet (fra regionerne, red.) viser, at man også i Finansministeriet anerkender, at der er råderum i dansk økonomi til at have råd til velfærd, og det har vi selvfølgelig taget bestik af i kommunerne, siger Jacob Bundsgaard.