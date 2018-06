Minister: Lav selskabsskat i andre lande kan presse os

I flere lande er selskabsskatten presset mod bunden i jagt på vækst og arbejdspladser.

Presset kan tvinge Danmark til også at tage et kig på skattesatsen for virksomhedernes overskud, lyder det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i Berlingske Business.

- Hvis vi kommer i en situation, hvor beskatningen i landene omkring os bliver meget lavere end i Danmark, så presser det Danmark for at få os til at flytte os på selskabsskatten, siger ministeren til avisen.

Han uddyber, at regeringen følger udviklingen af skatten tæt. Han kan dog ikke sætte en formel på, hvor smertegrænsen går.

I Sverige er selskabsskatten lettet til 20 procent, i Storbritannien står det højt på dagsordenen og Hollands ministerpræsident sagde i oktober, at han ville lette skatten til 21 procent.

Skatteministeren siger til avisen, at hvis Holland og Storbritannien sænker selskabsskatten som varslet, vil det lægge yderligere pres på Danmark. Dog har regeringen ikke nogen skattelettelser på tegnebrættet.

De danske politikere har i flere omgange siden 1996 besluttet at lempe selskabsskatten. I 2013 besluttede den daværende røde regering at sænke skatten til 22 procent fra 2016 og frem.

Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, synes det er positivt, at ministeren italesætter presset, men han mener, at ministeren burde overhale de andre lande og lempe skatten med det samme.

- Hvorfor skal vi vente? Man ved historisk set, at man får alle fordelene, hvis man er firstmover. Hvis man ved, at vi om tre år er et lavere sted, så vil vi få en stor fordel ved at gøre det nu. Hvis vi halter efter de andre, er vi ikke det attraktive investeringsland, så holder vi bare skindet på næsen, siger han til Ritzau.

I Berlingske siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, at man i stedet skal se på uddannelse, opkvalificering, infrastruktur og forskning, når man vil styrke dansk erhvervsliv.

Jacob Ravn anerkender vigtigheden af de andre parametre, men holder fast i, at skatten skal sænkes:

- Danmark skal også fokusere på det, men hvorfor ikke være det mest attraktive land på alle parametre?