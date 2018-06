R-profiler klare i mælet efter regeringsudelukkelse: »Nu med Thulesen Dahl som den endegyldige dukkefører«

At Mette Frederiksen (S) har i sinde at danne en ren S-mindretalsregering efter næste folketingsvalg, hvis mandaterne ellers tilsiger det, kommer ikke som den store overraskelse hos De Radikale.

Det skal i stedet ses som et endegyldigt udtryk for, at man hos Socialdemokratiet for alvor åbner op for et øget samarbejde med Dansk Folkeparti, mener flere R-profiler.

»Mette Frederiksen har ikke brudt blokpolitikken op i aften (mandag, red.). Hun har blot flyttet og cementeret den. Nu med Thulesen Dahl som den endegyldige dukkefører,« lød det bl.a. mandag aften fra Jens Rohde (R), der er medlem af EU-parlamentet, på Twitter.

Tror ikke helt, at hun er klar over, hvad der rammer hende ovre i blåsort

Analytiker: Mette Frederiksen satser alt på udlændingepolitikken

Også De Radikales Karen Melchior, der er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, betoner, at regeringsudelukkelsen kan give Dansk Folkeparti mere indflydelse.

»Mette Frederiksen melder klart ud efter mange tilløb. DF har fået lov til at dominere først højrefløj og nu også venstrefløj med både SF og Ø… DF bestemmer uden ansvar og uden at risikere kritik,« skriver hun på Twitter.

Flere radikale var mandag aften heller ikke sene til at true med at trække støtten til Mette Frederiksen som statsminister.

»Hvis Mette F. vil føre DF’s politik, så må hun spørge, om de vil gøre hende til statsminister. For sådan en regering støtter vi ikke,« lød det bl.a. fra Zenia Stampe (R), der blandt mange ordførerskaber tegner partiets politik på det værdipolitiske område.

Lignende toner kommer fra partiets skatteordfører, Andreas Steenberg, der på Twitter skriver, at den radikale støtte til S-formanden kan være på vej i graven.

»Vi må se, hvem der byder sig til, men kommer ikke til at støtte S-DF,« lyder det fra skatteordføreren som svar på et spørgsmål om, om man hos De Radikale så i stedet kunne tænkes at pege på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

R kræver indflydelse: »Ellers må Frederiksen spørge DF, om de vil støtte hende« Mette Frederiksen (S) skal ikke regne med De Radikale, medmindre hun vil give indrømmelser.

Svend Thorhauge, landsformand for De Radikale, kalder på Facebook Mette Frederiksens udmelding for »begrædeligt«.

»Vi har sammen med S gennem mere end 100 år været garanten for en retfærdig udvikling af Danmark [...] Men hvis det, Mette Frederiksen ønsker, er en fortsættelse af Martin Henriksens og Inger Støjbergs politik i videste forstand, så er det jo den vej, hun har valgt,« skriver landsformanden bl.a. og fortsætter:

»Jeg tror kun Mette Frederiksen tør være så ligeglad med Radikales, Enhedslistens og Alternativets krav til ændringer i integrations- og udlændingepolitikken, fordi hun har er skjult løfte fra DF om, at de ikke deltager i et flertal mod hende.«

Til Jyllands-Posten sagde den radikale leder, Morten Østergaard, mandag, at »man ikke kan tælle vores politik fra, men vores mandater til. Hvis Mette Frederiksen vil bedrive politik på DF's værdier og vej, må hun spørge dem, om de vil gøre hende til statsminister. Sådan en regering vil vi jo ikke kunne støtte.«

Og da nyheden om, at S altså vil udelukke R fra en potentiel regeringsdannelse, til trods for at partierne har været faste følgesvende de seneste 25 år, kom ud, var Morten Østergaard hurtig på tasterne.

»Hva' så, Mette? Forærede du lige Kristian Thulesen-Dahl en fribillet til at sætte kursen?,« skrev han bl.a. på Twitter.

Hva' så, Mette? Forærede du lige Kristian Thulesen-Dahl en fribillet til at sætte kursen?

Men er der hold i De Radikales påstand om, at regeringsudelukkelsen åbner op for en intensiveret politisk flirt mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti? Ja, mener Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»Meldingen om at gå solo i regering er et forsøg på yderligere at garantere en fortsat stram udlændingepolitik. Mette Frederiksen forsøger at afmontere kritikken om, at hun efter valget vil sælge ud til De Radikale, som kræver lempelser,« forklarer hun og fortsætter:

»Beslutningen placerer DF i en styrket nøgleposition i dansk politik. Selv hvis der bliver flertal til oppositionen efter valget, vil Frederiksen nu være meget afhængig af Kristian Thulesen Dahls opbakning. Derfor er beslutningen om en etpartiregering også udtryk for det tættere forhold mellem DF og S.«