Fakta: Sådan ligger landet i ny regionsaftale

Der bliver langsomt, men sikkert færre eftergivende politikere, men naiviteten består, især i de større byer. Det er jo her, de søde bor.

Det går imod al sund fornuft, når Regeringen, DF og Socialdemokratiet lukker øjnene for asylbørns mistrivsel i de danske udrejsecentre. Vi tilsidesætter børnenes ve og vel, når vi blandt andet nægter dem at lave mad med deres forældre.

Den manglende samling på oppositionen er en forsmag på en svær valgkamp for S-formanden.

De to ledere talte sammen torsdag efter Trumps beslutning om at ramme EU med straftold

Kun 25 procent af Miljøstyrelsens medarbejdere forventes at flytte med til Odense, viser interne notater.

Kapitalfonden Riverside har hyret en rådgiver til at sælge DPA Microphones. Finans

Den enkelte kommune kan gøre meget for at få sine bysbørn hjem igen efter endt uddannelse.

To vandværker har måttet lukke ned efter fund af nyt pesticid i grundvandet.

* Alle aftaler er samtidig stadig underlagt det, der hedder "det udvidede totalbalanceprincip", DUT. Det dækker over, at staten kompenserer kommuner og regioner, hvis der kommer ny lovgivning, der ændrer deres økonomiske forudsætninger.

* Der etableres en pulje på et stort, trecifret millionbeløb, der skal styrke offentlig-private samarbejder.

* 4,8 milliarder af disse er til det, der bliver kaldt kvalitetsfondsbyggeri. Det dækker over investeringer i nye supersygehuse og til- og ombygninger på eksisterende sygehuse.

* Produktivitetskravet på to procent på sygehusområdet bliver fjernet. Der indføres en ny model, der skal fokusere på at bringe sundhedssektoren tættere på borgerne.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

Forhandlere fra Finansministeriet og Danske Regioner er natten til tirsdag nået til enighed om en aftale for regionernes økonomi i 2019.

Ønsket er at få skabt mere robuste børn og unge. Børn og unge, der bygges op af hverdagens små sejre.

Læger efterlyser dokumentation for virkningen af medicinsk cannabis. Første forsøg er på vej.

Det kræver først og fremmest forberedelse, hvis du gerne vil have selskab af din hund, kat eller kanin på sommerferien.

Der er stor forskel på, hvilken bredbåndshastighed du har behov for, alt efter om du skal browse, spille eller streame film på din computer.

Håndterer du ikke din grillstarter eller ukrudtsbrænder korrekt, øger du risikoen for brande.

Fiat 127 kom til at danne skole for minibiler i årtier, selvom den rustede og larmede.

