Regioner sår tvivl om national målsætning for sygefravær

Danske Regioner er enig i et ønske fra regeringen om at nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Men formand Stephanie Lose (V) tror ikke, at en national målsætning, som regeringen vil have med i aftalen om regionernes økonomi for 2019, kommer til at gøre forskellen.

- Det er en dagsorden, vi deler. Vi tror bare ikke på, at det er en eller anden national målsætning, som gør, at vi kommer i mål med det.

- Vi tror, at det er det fortsatte arbejde ude i regionerne, siger Lose forud for mandagens forhandlinger.

Ansatte i regionerne havde i gennemsnit 10,7 sygefraværsdage i 2017. Det viser tal fra Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ifølge Berlingske. For de kommunalt ansatte er tallet 11,7.

Hvis sygefraværet nedbringes med to dage blandt de næsten 500.000 ansatte i den kommunale og regionale sektor, vil det ifølge Finansministeriet frigøre cirka 4000 såkaldte fuldtidspersoner.

Finansminister Kristian Jensen (V) peger på, at en national målsætning skal sikre, at der arbejdes fælles om at sænke sygefraværet.

- De bedste penge, vi kan bruge, er på at nedbringe sygefraværet, mener han.

- Det betyder, at medarbejderne kan levere service til borgerne, og at vi ikke i lige så høj grad risikerer, at nogle bliver tabt for arbejdsmarkedet.

Mandagens forhandlinger har bragt parterne tættere på hinanden på nogle områder, siger Lose efter mødet.

Formanden skal nu til møde med regionernes bestyrelse for at se, hvad hun kan få mandat til, inden forhandlingerne genoptages klokken 16.30.

- Der er ingen tvivl om, at det afgørende for, at vi kan lave en aftale i løbet af den kommende tid, er, at der kommer økonomi på bordet, som giver os mulighed for at prioritere ekstra midler til sygehusene. Og at vi kan se os selv i den fremtidige styring af sygehusvæsenet, siger Lose.

Ingen af forhandlerne ønsker at gætte på, om forhandlingerne bliver afsluttet mandag. Det drejer sig om politisk vilje, mener finansministeren.

- Det afhænger kun af politisk vilje. Jeg ved, at jeg har den, men jeg ved ikke, om regionerne har den, siger Kristian Jensen.