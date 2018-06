Regioner: National målsætning sænker ikke sygefraværet

Danske Regioner er egentlig enig i regeringens vision om at nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Men formand Stephanie Lose (V) mener ikke, at det er en national målsætning, der kommer til at gøre forskellen.

- Det er en dagsorden, vi deler. Vi tror bare ikke på, at det er en eller anden national målsætning, som gør, at vi kommer i mål med det.

- Vi tror, at det er det fortsatte arbejde ude i regionerne, siger Lose på vej ind til mandagens forhandlinger om regionernes økonomi for 2019.

Det er som en del af denne aftale, at regeringen, anført af finansminister Kristian Jensen (V), håber på at kunne få en national målsætning flettet ind.

Det skal ifølge ham sikre, at der arbejdes fælles om at sænke sygefraværet.

- Hvis vi kigger rundt, kan vi se, at det er stor forskel - selv om man renser for blandt andet alders- og uddannelsesforhold - i den offentlige sektor på, hvor gode man er til at nedbringe sygefraværet, siger Jensen.

- De bedste penge, vi kan bruge, er på at nedbringe sygefraværet, for det betyder, at medarbejderne kan levere service til borgerne, og at vi ikke i lige så høj grad risikerer, at nogle bliver tabt for arbejdsmarkedet.

Jensen havde fredag en aftaletekst med til forhandlingerne om regionernes økonomi. Ifølge Lose er parterne dog ikke nået dertil endnu, "hvor de (regionerne, red.) er klar til at bide til".

- Vi har hele tiden sagt, at vi ikke mener, at der er brug for en ny styringsmodel for sundhedsvæsenet, men at vi selvfølgelig er til at tale med.

- Og det indebærer selvfølgelig også, at der er noget, som vi synes giver mening, men der er vi ikke endnu.

Finansministeren mener dog, at det er muligt at lave en aftale med de knaster, der nu er ryddet af vejen.

- Jeg satser på, at vi når en aftale på et tidspunkt meget snart. Det kommer at tage nogle timer, det er helt sikkert, men jeg tror ikke, at vi taler uger – men timer eller dage, siger han på vej ind til forhandlingerne.