Socialdemokratiet vil droppe sparekrav på uddannelser

Og Kina holder deres lønninger kunstigt lave. Donald Trump gør ret i at svare igen.

Der bliver langsomt, men sikkert færre eftergivende politikere, men naiviteten består, især i de større byer. Det er jo her, de søde bor.

Den manglende samling på oppositionen er en forsmag på en svær valgkamp for S-formanden.

Den højreradikale ungdomsbevægelse Génération Identitaire, som er kendt for sine konfronterende aktioner mod flygtninge og migranter, har nu fået en officiel gruppe i Danmark. Jyllands-Posten har mødt to af dens fremtrædende medlemmer.

Plukkerne kommer for sent:

Marche er næsten udlændingefri zone. Rygtet er ellers løbet om det storslåede, bakkede bagland med spændende borgbyer og ikke mindst de lækre sandstrande langs 180 km Adriaterhavskyst. Men italienerne har stadig regionen næsten for sig selv.

Kritikken vælter nedover magasinet Vogue Arabia efter en saudiarabisk prinsesse har sat sig bag rattet på den seneste forside - hendes egen familie har nemlig indført køreforbudet for kvinder.

En uhelbredeligt syg mand fra Aarhus har besluttet, at han vil tage sit eget liv først i det nye år. Han er ikke træt af livet, men vil ikke ende med at være prisgivet lægerne.

Kommer der flere initiativer som Riisagers fraværsudspil, vil jeg ikke råde mine børn til at vælge gymnasiet, når den dag kommer.

Vi skal alle have lige meget i SU. SU’en skal ikke være afhængig af fattige eller rige forældre.

Taknemmelighed hos den unge generation er for længst forduftet.

- Man kigger jo på alle budgetposter hver gang, der skal forhandles om en finanslov, og vi kommer også til at kigge på det her, uden jeg kan sige, om vi går i den ene eller anden retning, siger han til DR.

Blandt de røde partier er det opbakning til forslaget. Enhedslisten, SF og Alternativet ser, at uddannelse kan blive et sted, hvor partierne kan stå sammen i en valgkamp.

- Det kræver selvfølgelig et flertal, men der er heldigvis også andre partier, der har været dybt bekymrede over nedskæringerne på uddannelsesområdet, siger hun.

- Vi lægger op til, at pengene bliver på uddannelsesområdet fra den første finanslov, vi i givet fald skal lave som ny regering.

Men regeringen besluttede sidste år at videreføre besparelserne med et år mere, skriver DR.

Sparekravet på to procent blev indført af regeringen og Dansk Folkeparti i 2016, og det skulle egentlig stoppe i 2020.

- Uddannelserne har allerede nu hårdt brug for pengene. De fyrer medarbejdere, forskere, og der er mindre tid med de studerende, siger hun til DR.

- Det er et valgløfte fra os.

Løftet kommer fra formanden for Folketingets Uddannelsesudvalg og tidligere undervisningsminister, Christine Antorini (S), på vegne af hele partiet.

Hvis Socialdemokratiet vinder det kommende valg, skal uddannelsessystemet ikke længere spare to procent årligt.

Uddannelserne har allerede nu hårdt brug for penge, siger Christine Antorini (S).

Førende forskere mener, at en forskergruppe fra Københavns Universitet går for langt.

