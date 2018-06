Regeringen vil fjerne beskyttelse af 26.000 hektar natur

Regeringen lægger op til at tage knap 26.000 hektar ud af de EU-beskyttede Natura 2000-områder, skriver DR Nyheder.

Det er 2200 hektar mere end tidligere planlagt.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) understreger, at der kun er tale om et forslag, som er sendt i høring.

- Jeg tror ikke, at vi ender med at hive alt det ud, som der er lagt op til – og jeg tror vi ender at putte mere ind end, end det, der er lagt op til, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Ifølge DR Nyheder er der lagt op til at reducere de beskytte de Natura 2000-beskyttede naturområder med i alt 30.800 hektar. Mens der tilføres 5000 nye hektar.

Regeringens argument er, at de arealer, der skal tages ud af beskyttelse, er landbrugsjord.

- Jeg vil gerne finde nogle områder, som faktisk er beskyttelsesværdige. Det vil jeg hellere beskytte, end jeg vil beskytte gylletanke og intensivt dyrket landbrugsjord, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

Socialdemokratiet kalder ministeren i samråd om sagen, oplyser miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til Ritzau.

- Det er et direkte angreb på de truede dyrearter som eksempelvis haren, der har brug for mere natur, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor skal landbrugsjord have særlig beskyttelse?

- Fordi den her landbrugsjord er helt afgørende for eksempelvis ynglende trækfugle i Vadehavet. Det er derfor, det har naturbeskyttelsesklassificering, siger Rabjerg Madsen.

Det er ikke kun landbrugsjord, regeringen lægger op til at tage ud af Natura 2000. Der er også forslag om at fjerne 2000 hektar af Vadehavet fra beskyttelse.

En hektar er et areal på 10.000 kvadratmeter. En kvadratkilometer svarer altså til 100 hektar.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Danmark har i dag 340.000 hektar Natura 2000-områder på land, og ifølge Miljøstyrelsen rummer de noget af den mest værdifulde natur.

Men der indgår også intensivt dyrkede landbrugsarealer. Forslaget om at justere grænserne blev fremlagt i september og har været i høring indtil maj.

Det er på baggrund af de høringssvar, at ministeriet har fremlagt et nyt forslag, hvor et større areal tages ud af beskyttelse. Og det nye forslag er altså nu i ny høring.