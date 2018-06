Danske Gymnasier: Minister overdriver elevers pjæk og fravær

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sparker en åben dør ind med sit krav til landets gymnasier om at nedbringe elevernes fravær.



Sådan lyder svaret fra gymnasiernes interesseorganisation, Dansk Gymnasier, som med en ny fraværsundersøgelse i hånden afviser, at det står så slemt til med pjæk og fravær, som ministeren påstår.

»Så er det virkelig indsatsen mod fravær, vi skal bruge en masse kræfter og administrative ressourcer på, når vi rent faktisk allerede er i gang med at løse opgaven ret samvittighedsfuldt?« spørger formand og rektor på Gefion Gymnasium i København, Birgitte Vedersø, retorisk.

Baseret på svar fra 70 gymnasier viser Danske Gymnasiers egen undersøgelse, at det gennemsnitlige fysiske fravær er faldet støt fra 8,4 procent i 2010 til 7,6 procent i 2017. Det skriftlige fravær er tilmed blevet halveret fra 10,4 til 5,2 procent.

Og tallene er endda højere, end elevernes reelle fravær, da mange gymnasier registrerer fravær for hele undervisningsmodulet, selvom eleven blot kom nogle få minutter for sent til timen.

De fem initiativer 1: Centrale retningslinjer skal klargøre, hvordan gymnasieinstitutionerne fremover skal registrere fravær i forbindelse med fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver, så praksis på institutionerne ensrettes.

2: Institutionerne skal udarbejde lokale måltal for nedbringelse af fraværet.

3: Institutionerne skal offentliggøre de gennemsnitlige fraværstal på hvert klassetrin på deres respektive hjemmesider.

4: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil fremover gennemføre supplerende tilsyn med fravær på gymnasiale institutioner, der allerede udtrækkes i kvalitetstilsynet samt kunne bede om en redegørelse for gymnasiernes håndtering af fravær.

5: Ministeren vil udsende et hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og om fratagelse af SU.



»Undersøgelsen bekræfter den fornemmelse, som jeg tror mange rektorer har; nemlig at fraværet er nedadgående. Det glæder vi os meget over,« siger Birgitte Vedersø.

For nylig lancerede Merete Riisager fem konkrete initiativer, der skal stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær, der kan gå ud over deres karakterer.

En stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet, som ikke direkte kan sammenlignes med Danske Gymnasiers undersøgelse, viste, at det gennemsnitlige fravær i det almene gymnasium er ca. 15 pct. på hf, og ca. 9 pct. i de ældste årgange på stx.

Det er alt for højt, fastslog Merete Riisager over for Jyllands-Posten i begyndelsen af maj.

»Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes,« sagde hun.

Allerede fra næste skoleår skal gymnasierne derfor at opsætte et obligatorisk mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes. Desuden skal de offentliggøre deres fraværstal og indføre ensartet registrering over hele landet.



Svarene i Danske Gymnasiers fraværsundersøgelse viser imidlertid, at 74 procent af gymnasierne allerede benytter måltal for fravær, og at 89 procent har indført initiativer til at nedbringe fraværet inden for de seneste fem år.

Merete Riisager vil dermed løse en opgave, som allerede er godt i gang med at blive løst, mener Birgitte Vedersø. Hun er bekymret for, at offentlige fraværslister kan blive et usundt konkurrenceparameter, hvor de hårdest socialt belastede gymnasier vil få endnu sværere ved at tiltrække elever. Samtidig skal gymnasierne bruge kræfter på at validere tallene, før de kan offentliggøres.

»Det er en irriterende administrativ ressource at skulle bruge, når vores tal faktisk viser, at det ikke er nødvendigt,« siger hun.

På grund af travlhed var det ikke muligt at få et interview med Merete Riisager fredag, men Undervisningsministeriet oplyser, at hun fastholder sine fem initiativer - en beslutning som Liberal Alliances undervisningsordfører Henrik Dahl (LA) helt enig i. Han ser kampen mod fravær som en del af en »nødvendig værdikamp« for disciplin i uddannelsessektoren.

»Slapheden har bredt sig og der er brug for at droppe berøringsangsten,« siger han.

Henrik Dahl er samtidig skeptisk over for Danske Gymnasiers tal, fordi gymnasierne ikke nødvendigvis opgør fraværet på samme måde. Derfor er det svært at sige noget firkantet om fraværet, mener han, og tilføjer, at 7,7 procent stadig lyder af meget.

»Tilbage står, at mange gymnasielærere oplever problemer med fravær. Der er der behov for at droppe berøringsangsten,« siger han.