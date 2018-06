Kommunerne står fast på, at der skal tilføres ti milliarder ekstra til deres økonomi i 2019.

Det siger KL-formand og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) på vej ind til fredagens forhandlinger om kommunernes økonomi for næste år.

Torsdag var der således opbakning til linjen på et ekstraordinært møde for repræsentantskabet i Kommunernes Landsforening (KL), og Bundsgaard forudser derfor nogle lange og hårde forhandlinger.

- Der var fuld opbakning til den linje, vi har lagt i forhandlingerne og dermed også en konstatering af, at der er ret langt.

- Ti milliarder står stadig til troende. Positionerne har ikke flyttet sig, siden vi meldte det tal ud, og det betyder også, at vi har nogle lange, seje forhandlinger foran os, siger han.

KL-formandens modpart – finansminister Kristian Jensen (V) – afviser dog kravet blankt. Der er nemlig rigtig godt gang i bygge- og anlægsbranchen.

- Hvis vi bare slår kassen op og efterkommer kommunernes ønske, som er meget, meget stort – altså meget, meget stort – så vil det betyde en overophedning i byggesektoren, der kan være med til at skubbe til balancen i dansk økonomi, siger han.

I stedet skal pengene findes i landets kommunekasser, mener ministeren, for likviditeten i kommunerne er kun gået én vej de seneste år: op.

Ifølge Bundsgaard er det dog nødvendigt at tilføre flere penge til kommunerne, hvis den nuværende service inden for blandt andet ældreplejen skal fastholdes. Det kommer nemlig flere og flere.

- Alene fra 2018 til 2019 oplever vi et meget, meget massivt udgiftspres på det her område, og det betyder, at der skal tilføres nogle midler, hvis vi skal holde servicen bare på det nuværende niveau, siger han.