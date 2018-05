Siden Morten Messerschmidt (DF) sidst var i Folketinget i 2009, har samarbejdet mellem DF og Socialdemokratiet taget fart.

Samarbejdet var så godt som ikkeeksisterende for ti år siden. Nu er partierne kommet tættere og tættere på hinanden. Det sker, blandt andet fordi Socialdemokratiet har nærmet sig DF på udlændingepolitikken.

Det glæder Messerschmidt, som stiller op ved næste folketingsvalg.

Onsdag blev europaparlamentarikeren valgt som kandidat for DF i Fredensborg-kredsen.

- Jeg har oplevet det på den måde, at det er Socialdemokratiet, der har været på en rejse.

- Når man i dag hører den socialdemokratiske ledelse, så kan man slet ikke genkende, at det skulle være det samme parti, som Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Poul Nyrup Rasmussen og så videre stod i spidsen for.

- Jeg hilser det på enhver måde velkommen, at partiet er på den rejse, siger Messerschmidt, som sad i Folketinget fra 2005 til 2009.

- Det gør også, at der kommer nye muligheder for Dansk Folkeparti i forhold til at få vores politik igennem.

- Det at vi kan forhandle og lave politik til begge sider, ser jeg som en af de allerstørste styrker i DF, siger han.

I fredags kom det frem, at Messerschmidt efter næsten et årti i EU-Parlamentet ønskede at gøre comeback i dansk politik.

Stemmeslugeren fra valget til EU-Parlamentet i 2014, hvor han fik historiske 465.758 personlige stemmer, skulle dog onsdag først vælges ved et opstillingsmøde. Det blev han helt uden dramatik eller modkandidater.

Messerschmidt vil ikke allerede nu forholde sig til, hvilken rolle han ønsker i DF fremover. Først skal han lige vælges, påpeger DF'eren. Men han ser frem til at samarbejde med Socialdemokratiet.

- Når jeg taler med Henrik Sass Larsen (gruppeformand for Socialdemokratiet, red.), er der efterhånden flere områder, jeg er enig med ham på, end jeg er med medlemmerne af Liberal Alliance, siger Messerschmidt.

EU's antisvindelenhed, Olaf, er fortsat i gang at undersøge ham for misbrug med EU-midler. Men DF-toppen har allerede meddelt, at den kendsgerning ikke bekymrer dem.

Der er senest folketingsvalg 17. juni 2019.