Fakta: Se hvem der stemte for og imod tildækningsforbuddet

Folketinget har i dag vedtaget det meget omdiskuterede tildækningsforbud, som populært kaldes burkaforbuddet.



Optakten til afstemningen har været ganske special og præget af interne uenigheder i Socialdemokratiet og Liberal Alliance. Flere LA-medlemmer endte med at stemme imod regeringens eget lovforslag.



Her er derfor et overblik over, hvem der stemte hvad. Politikere, der ikke er nævnt på listen, var fraværende og deltog ikke i afstemningen.



Liberal Alliance:

Imod:



Carsten Bach

Joachim B. Olsen

Laura Lindahl

Leif Mikkelsen

May-Britt Kattrup

Villum Christensen

For:



Henrik Dahl

Merete Riisager

Socialdemokratiet:

Imod:



Mette Gjerskov

For:



Annette Lind



Astrid Krag

Benny Engelbrecht

Christian Rabjerg Madsen

Daniel Toft Jakobsen

Erik Christensen

Flemming Møller Mortensen

Jan Johansen

Jesper Petersen

Karen J. Klint

Karin Gaardsted

Kasper Roug

Lars Aslan Rasmussen

Lea Wermelin

Lennart Damsbo-Andersen

Magnus Heunicke

Maja Panduro

Mattias Tesfaye

Morten Bødskov

Orla Hav

Per Husted

Peter Hummelgaard Thomsen

Rasmus Prehn

Simon Kollerup

Thomas Jensen

Troels Ravn

Yildiz Akdogan

Venstre:

For:



Anni Matthiesen



Carl Holst

Ellen Trane Nørby

Erling Bonnesen

Eva Kjer Hansen

Hans Andersen

Inger Støjberg

Jakob Ellemann-Jensen

Jan E. Jørgensen

Jane Heitmann

Karsten Lauritzen

Kristian Pihl Lorentzen

Louise Schack Elholm

Mads Fuglede

Martin Geertsen

Michael Aastrup Jensen

Peter Juel Jensen

Thomas Danielsen

Torsten Schack Pedersen

Dansk Folkeparti:

For:

Bent Bøgsted

Claus Kvist Hansen

Dennis Flydtkjær

Hans Kristian Skibby

Henrik Brodersen

Ib Poulsen

Jan Erik Messmann

Jan Rytkjær Callesen

Jens Henrik Thulesen Dahl

Karin Nødgaard

Kenneth Kristensen Berth

Kim Christiansen

Lise Bech

Marie Krarup

Marlene Harpsøe

Martin Henriksen

Mette Hjermind Dencker

Per Nørhave

Pernille Bendixen

Peter Kofod Poulsen

Pia Adelsteen

Susanne Eilersen

Tilde Bork

Konservative:

For:



Anders Johansson

Naser Khader

Orla Østerby

Rasmus Jarlov

Alternativet:

Imod:

Christian Poll

Pernille Schnoor

Rasmus Nordqvist

René Gade

Torsten Gejl

Radikale:

Imod:



Andreas Steenberg



Ida Auken

Marianne Jelved

Marlene Borst Hansen

Martin Lidegaard

Enhedslisten:

Imod:



Christian Juhl



Eva Flyvholm

Henning Hyllested

Jakob Sølvhøj

Pernille Skipper

Stine Brix

Søren Egge Rasmussen

Søren Søndergaard

Øjvind Vilsholm

SF:

Imod:

Holger K. Nielsen



Jacob Mark

Karsten Hønge

Trine Torp

Lynguide: Hvor må man bære burka?

I eget hus: OK

I moskeen: OK

På gaden: Forbudt

I egen bil: OK

I bussen: Forbudt

I toget: Forbudt

På vej hen til moskeen: Forbudt

Ved begravelse eller vielse: OK

I butikscentre og butikker: Forbudt

På offentlige kontorer: Forbudt

Hvad er undtaget?



Maskeringsforbuddet gælder ikke, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål med at dække ansigtet til. Det kan for eksempel være:

Vintertøj, når det er koldt. Kostumer og masker i forbindelse med karnevaller, fastelavn, halloween, udklædningsfester og sportsbegivenheder. Og Fanødragten.

Forbindinger og lignende af helbredsmæssige årsager.

Hvis man tildækker ansigtet som led i sit arbejde, f.eks. beskyttelses- eller sikkerhedsudstyr.

Udklædning som maskot i en butik eller lignende.

Hvis man tildækker ansigtet på grund af et lovkrav (f.eks. færdselslovens regler om styrthjelm, når man kører motorcykel).

Kilder: Folketinget og Justitsministeriet