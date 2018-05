Regeringen vil have ledige til at søge job i hele landet

Fremover skal ledige på det danske arbejdsmarked i højere grad flytte sig rundt i landet efter de ledige job. Uanset om vejen til og fra arbejdspladsen bliver lang.

Det mener regeringen, der i et nyt beskæftigelsesudspil lægger op til skærpede krav om geografisk mobilitet for ledige.

- Ledige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse kan i dag blive stillet over for et skærpet krav om geografisk mobilitet, hvis de kan varetage et job, som det er svært for en virksomhed at få besat.

- Regeringen foreslår, at det skærpede krav om mobilitet skal gælde, uanset hvilken uddannelsesbaggrund den ledige har, lyder det i udspillet fra Beskæftigelsesministeriet.

Regeringen vil stramme dagpengereglerne: Straffen for at sige op skal fordobles

Konkret skal ledige søge og kunne tage arbejde i hele Danmark uanset den daglige transporttid, foreslår regeringen.

Der skal dog tages behørigt hensyn til familiemæssige forhold, og der vil fortsat ikke være noget krav om, at ledige skal flytte for at kunne overtage et arbejde.

Regeringen vil samtidig skærpe kravene til nyuddannede på samme vis.

- Det giver ingen mening, at der er en høj koncentration af nyuddannede i storbyerne, der står uden job, når der er job at få i andre dele af landet, lyder det.

Udspillet skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet og rummer i alt 20 initiativer.

Regeringen vil erklære 20.000 på kontanthjælp klar til arbejde

Regeringen vil samtidig flytte 20.000 flere fra at være aktivitetsparate til at blive jobparate. Desuden skal flere opkvalificeres, ligesom karantænen for at sige sit job op uden at have et nyt på hånden fordobles.

Samlet foreslår regeringen at bruge 100 millioner kroner til de over 20 initiativer i år og 50-60 millioner kroner i årene fremover.

Udspillet skal forhandles med partierne bag beskæftigelsesreformen, da det delvist er finansieret gennem bevillinger derfra.