Pape vil have afklaring af Tibet-sag før sommerferien

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) inviterer nu Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan sagen om slettede e-mails i forbindelse med Tibetkommissionens undersøgelse skal håndteres.

Det skriver han på Facebook.

Tibetkommissionen skulle med landsdommer Tuk Bagger i spidsen forsøge at klarlægge, hvem der gav en ulovlig ordre om, at højtstående kinesere skulle spares for at se demonstrationer og tibetanske flag under flere besøg i København.

Det lykkedes ikke kommissionen at placere et ansvar. To mellemledere i politiet er dog blevet tiltalt for have løjet for en dommer i Københavns Byret om sagen. Det skete, da de fortalte, at der ikke var en sådan ordre.

Siden har programmet Orientering på DR's P1 afsløret, at kommissionen ikke fik adgang til en lang række e-mails fra politiet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Forklaringen lød, at afgåede ministre og embedsmænd automatisk får slettet deres e-mails 30 dage efter, de har forladt jobbet.

Men DR kunne så afsløre, at tre forskellige systemer gør det muligt at finde også slettede mails frem.

Justitsministeriet brugte af egen drift sit backupsystem til at finde og udlevere både ministre og embedsmænds mails til Tibetkommissionen.

Men det gjorde Udenrigsministeriet ikke. I stedet bad ministeriet sine embedsmænd, der stadig var ansat, om selv at se deres mailbokse igennem.

Tuk Bagger har tidligere udtalt, at hun anså det for umuligt at få de slettede mails udleveret fra Udenrigsministeriet. Hun menter, at de slettede e-mails i blandt andet politiets systemer hindrede en opklaring af sagen.

- Det er vigtigt for regeringen, at vi får håndteret den tvivl, der blandt andet på baggrund af udtalelser fra den tidligere kommissionsformand er rejst i forhold til den uvildige kommissionsundersøgelse af sagen, skriver justitsministeren på Facebook.

- Derfor skal vi finde en vej til at få undersøgt de rejste spørgsmål.

Søren Pape Poulsen peger på, at Tibetkommissionen har afsluttet sit arbejde og derfor ikke findes længere.

- Det er en sag, vi som partier skal overveje meget grundigt, skriver han.

- Derfor har jeg som nævnt besluttet at invitere partierne til en drøftelse af, hvordan vi håndterer de spørgsmål, som den nuværende diskussion om e-mails giver anledning til.

Hans mål er, "at alle kan gå på sommerferie og vide, hvor sagen står".