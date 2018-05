Analytiker: Kristian Jensens milliardpakke er som »en gave, du kun må åbne, hvis du gør noget ubehageligt samtidig«

Regeringen lokker kommunerne med en milliardpakke, der ifølge finansminister Kristian Jensen (V) er en »særligt hjælpende hånd« som kompensation for forårets kuldsejlede udligningsreform. »Et godt tilbud« har han også kaldt sin »håndsrækning« til de kommuner, som regeringen tilbyder at redde fra at tabe store millionbeløb næste år.

Men ifølge Jyllands-Postens politiske analytiker Marchen Neel Gjertsen er det et tilbud, der bestemt ikke er gratis for kommunerne at sige ja til.

»Kristian Jensen udlægger det som et super duper godt tilbud. Men for en lang række af borgmestrene er det bare overhovedet ikke attraktivt,« vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker Marchen Neel Gjertsen.

Regeringen giver milliard til kommuner som taber på udligning

I alt 27 af landets 98 kommuner står til at modtage en økonomisk håndsrækning. 1,1 mia. kroner skal således fordeles blandt kommunerne, hvis de takker ja til Jensens håndsrækning. De kommuner, som får del i pengene skal dog forpligte sig på ikke at hæve skatterne. Men endnu vigtigere, så skal samtlige kommuner acceptere hårdere sanktioner, hvis kommunerne overskrider rammen for såkaldte anlægsudgifter – altså udgifter til f.eks. nybyggeri.

Sådan fordeler pengene sig: København: 548,4 mio. kr. Gentofte: 152,7 mio. kr. Frederiksberg: 99,5 mio. kr. Gladsaxe: 46,2 mio. kr. Lyngby-Taarbæk: 34,1 mio. kr. Rudersdal: 33,7 mio. kr. Furesø: 24,5 mio. kr. Aarhus: 23,3 mio. kr. Fredensborg: 22,7 mio. kr. Billund: 17,3 mio. kr.



Kilde: Økonomi-og indenrigsministeriet.

»Det er ligesom, hvis du har fødselsdag og så får at vide, at du kun må åbne din fødselsdagsgave, hvis du samtidig gør noget meget ubehageligt,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Hun mener, at den strammere styring af anlægsudgifterne er et gammelt bolsje, der allerede er blevet smagt på og efterfølgende spyttet ud, da politikerne forsøgte at forhandle en udligningsreform på plads tidligere på året.

»Nu kører regeringen forslaget ud i det åbne og fremstiller det jo som om, at man gerne vil komme de trængte kommuner til undsætning. Men for borgmestrene er det en stor bagside af medaljen, hvis de alle sammen skal underlægges nye sanktioner. Det rammer lige ind i bykongernes selvforståelse. Normalt taler man om et tilbud, man ikke kan sige nej til, men her er det altså et tilbud, de nok ikke ikke kan sige ja til,« siger hun.

Alene Københavns Kommune har udsigt til at modtage omkring en halv milliard kroner som kompensation, og eftersom kommunen ikke er de værste til at overskride loftet for anlægsudgifter, kan det ifølge Marchen Neel Gjertsen isoleret set være en fin handel for den.

Men en lang række kommuner vil ikke få penge ud af modellen. Derfor kan det være svært for dem at vinke farvel til muligheden for eksempelvis at bygge en ny skole, hvis det sker for at redde København. forklarer Marchen Neel Gjertsen.

»Hvorfor skulle man i f.eks. Hjørring eller Esbjerg Kommune ofre sin frihed for at redde københavnerne? Sådan vil en del borgmestre nok tænke, hvis de ikke selv kan se det skæppe i kassen. Der er i kommunernes forening, KL, normalt ikke den solidaritet. De sidder jo på 98 forskellige kasser og har aldrig været enige om fordelingen af pengene imellem dem,« forklarer hun.

Marchen Neel Gjertsen fortæller, at der nu venter et intenst forhandlingsforløb mellem regeringen og kommunerne om næste års økonomi.»Det er selvfølgelig også rituelt, at begge parter puster sig op med krav i hver deres hjørne. Nu skal de så finde kompromiserne, og sørme om ikke det år efter år lykkes at få enderne til at mødes,« forklarer hun.

Gonggongen har lydt.