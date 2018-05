Fakta: Ny aftale tvinger etårige fra ghettoområder i vuggestue

De mindste børn i landets udsatte boligområder skal ikke længere kun hænge i mors skørter og fars bukseben. De skal tvinges i en ny form for vuggestuer, hvor de skal lære om danske traditioner og dansk sprog.

Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det træder i kraft i juli 2019 og vil koste 94 millioner kroner om året. Der er sat 210 millioner kroner af i perioden 2018-2021 til formålet.

Aftalen er blot den seneste del af regeringens ghettoplan, der skal afskaffe udsatte boligområder frem mod 2030.

Se aftalen om her:

* Børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som etårige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

* Det skal sørge for, at børnene udvikler et godt dansk sprog og udvikle deres generelle læringsparathed.

* De skal også lære danske traditioner og højtider at ende som for eksempel jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn.

Og så skal de lære demokratiske normer og værdier, som at drenge og piger er lige meget værd, at man skal respektere forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund, og at børnene har indflydelse på aktiviteter i dagligdagen.

* Det særlige tilbud kan foregå i regi af en almindelig vuggestue. Men kommunerne kan planlægge en åbningstid på 25 timer om ugen, der for så vidt muligt skal finde sted mens børnene er vågne. De skal altså ikke sove til middag, når de er der.

* Den nye form for institution skal være gratis for forældrene. Men de skal til gengæld selv betale for frokost og bleer.

* Forældre i udsatte boligområder, der vil passe deres barn selv, kan godt få lov til det, hvis de selv er i stand til at lære barnet om dansk sprog og traditioner. Det vil kræve tilsynsbesøg fra kommunen, og at begge forældre taler dansk svarende til det, der kræves for at bestå 9. klasse.

* Hvis forældrene ikke afleverer deres barn, stopper børnechecken. Også hvis barnet ikke er der nok eller ikke deltager i planlagte aktiviteter.

* Begge forældre skal desuden deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet.

* Som del af aftalen skærpes straffen desuden for ledere i offentlig tjeneste eller hverv – eksempelvis i dagtilbud og skoler – som ikke overholder de pligter, de er underlagt, herunder underretningspligten.

* Svigt kan fremover koste op til et års fængsel mod fire måneder i dag.

* Underretningspligten betyder, at ledere har pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for, om et barn for eksempel udsættes for vold eller overgreb.

* Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

* Ændringerne om strafskærpelse for ledere forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

Kilder: Børne- og Socialministeriet.