Danmark trykker USA på maven for at få styr på Thule-aftale

SAN FRANCISCO - Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) havde en lang liste af emner med, da han fredag var i Washington til et møde med sin amerikanske kollega, Mike Pompeo.

Et af dem vil formentlig glæde Grønland.

Danmark har nu i flere år forhandlet med amerikanerne om den omstridte servicekontrakt relateret til Thulebasen.

I 2015 fik grønlandsk økonomi en mavepumper, da en forplumret proces sikrede, at en kontrakt til 2,5 mia. kr. om at servicere basen gik til et amerikansk selskab, selvom en 50 år gammel klausul fastslår, at det skal være danske eller grønlandske virksomheder, der betjener basen.

Siden har Danmark forhandlet med Washington om at rette op på dette, og fredag bad Samuelsen Pompoe om at give sagen større prioritet.

»Det har nu varet i fire år, så det er på tide at finde en løsning,« siger Samuelsen: »Jeg har ikke en konkret løsning med hjem, men budskabet var at få sagen højere på dagsordenen. Det er måske små beløb for USA, men det betyder meget for Grønlands økonomi, og det var min fornemmelse, at det var der forståelse for.«

Den danske udenrigsminister havde også håbet at få mere klarhed USA’s nye kurs over for Iran.

Præsident Donald Trump hev for et par uger siden USA ud af atomaftalen med Iran. I mandags uddybede Pompeo, da han i sin første større politiske tale om udenrigsminister sagde, at USA vil lægge et maksimalt sanktionspres på Iran for at tvinge landet til at indgå en ny atomaftale og stoppe finansiering af terror samt sit missiludviklingsprogram.

Dannebrog var sat op ved siden af det amerikanske flag, Stars and Stribes, i anledning af det danske besøg. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Det indikerer, at europæiske virksomheder, der handler med Iran, kan blive ramt af sekundære sanktioner. Hvis europæiske virksomheder ikke tør handle med Iran, kan det få Iran-aftalen til at kollapse, hvormed USA – trods europæisk modstand - tvinger sit krav igennem.

»Det er den ene side,« siger Samuelsen: »Der er også virksomheder, som allerede er involveret, og mit budskab på mødet var, at dem skal tages hensyn til, så de ikke bliver underlagt politiske luner og pludseligt ændrede rammevilkår.«

Selvom Pompeo ikke uddybede USA’s politik, var Samuelsen tilfreds med, at han fik leveret de danske synspunkter og bekymringer.

»Det understreger, at diplomati virker, at og at det flytter noget at tale sammen,« siger han.

De to herrer diskuterede også Nordkorea og Syrien samt USA’s flytning af dets ambassade i Israel til Jerusalem og de blodige sammenstød ved grænsen til Gazastriben i den forbindelse.

Som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) på et møde med hans amerikanske kollega, general James Mattis, tidligere på dagen, brugte udenrigsministeren ligeledes tid på at forklare, at Danmark med sit seneste forsvarsforlig er i gang med at hæve forsvarsudgifterne.

Dette er vigtigt for Danmark at få understreget forud for et Nato-topmøde i juli i Bruxelles, hvor Trump efter al forventning vil gentage sin kritik af Danmark og en række andre lande, som ikke bruger 2 pct. af sit bruttonationalprodukt på forsvar, sådan som Danmark politisk har forpligtet sig til at arbejde hen imod.

Endelig talte Samuelsen og Pompeo om Rusland og nødvendigheden af at samarbejde med Moskva, når russerne arbejder konstruktivt med, men at fastholde sanktioner på områder, hvor Rusland ikke overholder internationale aftaler eller opfører sig aggressivt såsom med i det skjulte at forsøge på at underminere demokratier via cyber.

»Det var der enighed om,« siger Samuelsen.