Politisk analytiker: Messerschmidts comeback kan blive dyrt for Dansk Folkeparti

Europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) oplyste tidligere på dagen, at han stiller op som kandidat til det kommende folketingsvalg.

Ifølge Jyllands-Postens politiske analytiker Marchen Neel Gjertsen er comebacket dog et sats for Dansk Folkeparti, så længe sagen om misbrug af EU-midler endnu ikke er afklaret.

»Formanden (Kristian Thulesen Dahl, red.) har tidligere kunnet holde alle møgsagerne ud i strakt arm. Men hvis Morten Messerschmidt bliver stemt ind i Folketinget, hvilket man må gå ud fra, at han gør, rykker aben pludselig tættere på Dansk Folkeparti,« forklarer Marchen Neel Gjertsen.

»Det er dristigt at tage ham ind, men også et udtryk for, at Dansk Folkeparti har mistet tålmodigheden. Partiet har ikke oplevet nogen fremdrift i sagen, og at vente indtil det sker, er Morten Messerschmidt simpelthen for dygtig til.« Marchen Neel Gjertsen, Jyllands-Postens politiske analytiker »Det er dristigt at tage ham ind, men også et udtryk for, at Dansk Folkeparti har mistet tålmodigheden. Partiet har ikke oplevet nogen fremdrift i sagen, og at vente indtil det sker, er Morten Messerschmidt simpelthen for dygtig til.«

Messerschmidt stiller op til Folketinget

Med Morten Messerschmidt tilbage i dansk politik og som opstillet i Fredensborg valgkreds, sidder Danske Folkeparti dog alligevel med en trumf på hånden, vurderer Marchen Neel Gjertsen.

»Morten Messerschmidt er en gudsbenådet politiker. Han er en stærk debattør og i perioder var han også en meget folkekær politiker. Han kan sin danske litteratur, kultur og opera og appellerer til mere finkulturelle personer i vælgerskaren, hvilket kan styrke Dansk Folkeparti i konkurrencen mod Nye Borgerlige i Nordsjælland,« forklarer Marchen Neel Gjertsen.

Ifølge Marchen Neel Gjertsen har Dansk Folkeparti kun turdet at løbe risikoen på grund af Morten Messerschmidts kvaliteter. Men politikerens fortid i Bruxelles spøger stadig i kulissen, og det kan gå hen og blive dyrt for partiet, mener hun.

»Dansk Folkeparti risikerer, at Meld-sagen igen begynder at rulle og pludselig vælter ned over dem under en valgkamp. Det kan ramme dem på moralen, fordi de netop har anklaget EU-apparatet for at være halvkorrumperet. Hvis de selv bliver anklaget for det samme, kommer de til at stå i et lys af hykleri,« forklarer Marchen Neel Gjertsen.

DF holder sig under grænsen for at gå i regering – rundt regnet sådan cirka omtrent Kristian Thulesen Dahl vil i regering, hvis DF får i omegnen af hver femte stemme. Men i over et år har partiet nu ligget under 20 pct.

Men under alle omstændigheder kommer Morten Messerschmidt til at gøre sig bemærket som en markant stemme i debatten, vurderer den politiske analytiker.

»Vi skal forvente en værdikriger. Han kommer ikke til at sidde og hæfte sig ved detaljer i udvalgsarbejdet. Han er på de store linjer og har måske en ambition om at udfylde det rum, som Danske Folkeparti traditionel har siddet på.«