DF før medieforhandlinger: Sparekrav til DR står fast

Forhandlingerne om et nyt medieforlig går langsomt, fortæller Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, forud for et forhandlingsmøde fredag over middag.

Kulturminister Mette Bock (LA) er ifølge Marinus ved at undersøge, om der kan sættes flere penge af, end regeringen har lagt op til.

- Men det skal siges, at en eventuel udvidelse af rammen skal gå til alle mulige andre public service-aktiviteter end DR. DR-aftalen ligger fast, siger Marinus.

Før forhandlingerne om medieforlig gik i gang, indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om rammerne for DR's økonomi de kommende år. Den indebærer, at DR skal spare 20 procent over fem år.

- Vi havde i Dansk Folkeparti en målsætning om at slanke DR med 25 procent. Det bliver så 20 procent i stedet. Det synes vi ikke, der er nogen grund til at begynde at file på igen. Den aftale er lukket.

Alle partier er fortsat med til forhandlingerne. Men Marinus forventer, at fredagens møde vil give en klar indikation af, hvilke partier der ønsker at være med i forhandlingerne på de præmisser, der ligger.

- Det afgørende for os er, at der ikke ligger ultimative rammer, som der ikke kan røres ved, siger Mogens Jensen (S).

- Det er det, regeringen har spillet ud med. Det gælder både den overordnede ramme til public service-produktion, som regeringen vil skære med 1,1 milliard, som man blot vil have, at vi skal acceptere.

- Vi kan godt acceptere besparelser på DR. Men vi kan ikke acceptere ultimative krav i forhold til, hvordan de besparelser skal se ud.