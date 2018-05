Jakob Ellemann-Jensen vil sende cirkuselefanter på pension

Her er noget så sjældent som en kovending, der handler om zebraer, søløver og elefanter:

I 2015 afviste Venstre blankt at forbyde såkaldte vilde dyr i danske cirkusser. Forslaget − som dengang kom fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet − var et »et populistisk slag i luften,« sagde dyrevelfærdsordfører Erling Bonnesen (V) og understregede, at:

»Vi har i Venstre ingen planer om at forbyde vilde dyr i cirkusser i Danmark.«

Men det har regeringen nu:

»Tiden er simpelthen løbet fra, at vilde dyr optræder for mennesker,« sagde den nytiltrådte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i folketingssalen tirsdag og fortsætte:

»I dag vil vi gerne se vilde dyr i mere naturlige omgivelser frem for i en manege, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd.«

Partier vil forbyde elefanter i cirkus: »Det er grænsende til dyreplageri«

Allerede i marts indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om at sætte en stopper for vilde dyr i cirkusmanegen.

Kunne ministeren ikke se, at om man kunne finde et sted i Danmark − en øde ø eller en lettere beboet ø et sted − og slippe elefanterne løs for at give dem en god pension? Søren Egge Rasmussen, EL Kunne ministeren ikke se, at om man kunne finde et sted i Danmark − en øde ø eller en lettere beboet ø et sted − og slippe elefanterne løs for at give dem en god pension?

Regeringen er derfor enig med Enhedslisten, SF og Alternativet i, at det nuværende forbud mod at holde vilde dyr i cirkus skal udvides, så det fremover også omfatter elefanter, søløver og zebraer. Noget som eksempelvis Dyrenes Beskyttelse længe har efterlyst.

Jakob Ellemann-Jensen afviste dog at stemme for det konkrete beslutningsforslag fra EL, SF og Å', som blev førstebehandlet tirsdag, fordi det lagde op til at indføre forbudet allerede inden årets udgang. Og det er for hurtigt, mente han.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets oplysninger findes der fire elefanter, tre søløver og fem zebraer i danske cirkusser. Og som ministeren påpegede, så er det ikke ligetil at finde et nyt hjem til en gammel hanelefant.

Aftale sætter stopper for elefanter og vilde dyr i cirkus

Desuden skal de ganske få tilbageværende cirkusser i Danmark have tid til at indstille sig på ikke længere at måtte have de vilde dyr, argumenterede han.

»Et forbud bør derfor indføres med en passende overgangsordning, så det bliver muligt at klarlægge de dyrevelfærdsmæssige hensyn og hvordan det bedste muligt sikres, inden forbuddet træder i kraft,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Overgangsperioden skal være så kort som muligt, tilføjede han.

Under debatten i Folketingssalen udtrykte Enhedslistens dyrevelfærdsordfører Søren Egge Rasmussen bekymring for, at elefanterne kunne få stres, hvis de skal flyttes rundt i hele landet i flere år mens de venter på at politikerne finder en løsning.

Så han foreslog en alternativ model:

»Kunne ministeren ikke se, at om man kunne finde et sted i Danmark − en øde ø eller en lettere beboet ø et sted − og slippe elefanterne løs dér for at give dem en god pension?« spurgte han med et smil på læben.

Venstre: Forbud mod vilde cirkusdyr er overflødigt

Forslaget rejste ifølge Jakob Ellemann-Jensen nogle lidt for »interessante perspektiver« til at han ville hoppe med på vognen.

»Jeg er simpelthen ikke sikker på, at den rigtige løsning er at holde elefanter på Saltholm eller andre steder,« svarede han.