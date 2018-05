Overblik: Fem partier går ind for at legalisere hash

Spørgsmålet om, hvorvidt cannabis skal legaliseres, splitter partierne i Folketinget - også internt.

I sidste uge udgav Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, en debatbog, hvori han foreslog at legalisere hash. Det forslag flugter dog ikke med partiets politik.

Her kan du se, hvilke partier der går ind for og er modstandere af en legalisering af cannabis i en eller anden form.

Partier, der går ind for en legalisering:

Enhedslisten - 14 mandater:

- Det er smart at legalisere hashhandlen, så kunderne ikke blive kriminaliseret. Vi ville også kunne få skatteindtægter af det, der foregår. Men det vigtigste er, at kunderne ikke bliver kriminaliseret, siger retsordfører Rosa Lund.

Alternativet - 10 mandater:

- I stedet for at lade det sejle og lade unge købe cannabis af rockerne, uden at de ved, hvad der er i, så kan vi legalisere det, få styr på salget og tjene en masse penge til at forebygge de problemer, som det i sandhed også kan give, sagde cannabisordfører Torsten Gejl i sidste uge til Ritzau.

Liberal Alliance - 13 mandater:

- Vi går ind for legalisering af cannabis. Jeg er overbevist om, at cannabis er legaliseret i Danmark indenfor de næste fem-seks år, skriver retsordfører Christina Egelund i en sms.

Socialistisk Folkeparti - 7 mandater:

- Vi skal lave forsøg med, hvordan man kan sælge hash. Det er tydeligt, at der er et kæmpe marked. Folk skal nok få fingre i det. Det er på tide, vi gør op med det lidt gammeldags tilgang, at det kun hjælper at forbyde, siger politisk ordfører Karsten Hønge.

Radikale Venstre - 8 mandater:

- Vi ønsker ikke, at unge ender som hashbrugere eller -misbrugere. Men vi må også erkende, at virkelighedens misbrugs- og bandeproblemer kræver mod til nye løsningsmodeller. Forbudspolitikken har jo ikke løst udfordringerne. Derfor går vi ind for et forsøg, hvor hashsalget flyttes fra kriminalitetens skygger til statskontrollerede butikker landet over, skriver retsordfører Zenia Stampe i en mail.

Samlet antal mandater: 52.

Partier, der er imod en legalisering:

Socialdemokratiet - 46 mandater:

- Vi går ikke ind for legalisering af hash eller andre stoffer. Omvendt er det ingen hemmelighed, at der er mange forskellige holdninger i vores parti, skrev Dan Jørgensen, næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe, til Ritzau, efter at gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) havde udgivet en debatbog, hvori han foreslår at legalisere hash.

Venstre - 34 mandater:

- Der er så mange sundhedsrisici forbundet med at ryge hash, og derfor er det vigtigt for os, at vi holder fast i forbudsstrategien. Legaliserer man, sender man et signal om, at det ikke er så farligt endda, og det ønsker vi ikke, for vi mener, at det er farligt, siger sundhedsordfører Jane Heitmann.

Konservative - 6 mandater.

- Vi synes, det er et uansvarligt politisk signal at sende at legalisere hash. Det er et stof, som vi ved kan føre til hashpsykose, første gang man bruger det. Vi ved samtidig, at der er en sammenhæng mellem brug af hash og brug af hårde stoffer. Så vi har absolut ikke noget ønske om at legalisere hash, siger politisk ordfører Mette Abildgaard.

Samlet antal mandater: 86.

Dansk Folkeparti er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.