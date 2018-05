Alternativet tager afstand fra partifælles Hitler-kommentar: »Unødvendigt og uetisk«

»Hitler udgjorde ikke en trussel mod menneskeheden. Donald Trump og det Republikanske parti gør derimod.«

Sådan skrev et af Alternativets byrådsmedlemmer, Niels Aalbæk Jensen fra Sorø Kommune, i et nu slettet tweet, som har affødt en del kritiske reaktioner denne mandag.

Han fortsatte:

»De fornægter klimatruslen og demonterer alle tiltag til at forsvare vores overlevelse. Det Republikanske Parti er den farligste organisation i menneskehedens historie.«

Glem konspirationsteorierne: Hitler er død, konkluderer forskere

Efterfølgende har flere Å-politikere taget afstand fra kommentaren og slået fast, at de ikke støtter den form for Hitler-sammenligning.

»Lad mig bare slå helt fast: Alternativet tager klimakrisen usigeligt alvorligt. I går og i dag og i morgen. Alvoren taler for sig selv. Derfor både unødvendigt og uetisk at sammenligne den med Hitlers betydning for verden,« skriver politisk ordfører Carolina Magdalene Maier på Twitter.

Hendes kollega Rasmus Nordqvist, som blandt andet er klimaordfører, stemmer i:

»Første del af dit Tweet er jeg ikke enig i. Han (Hitler, red.) var i den grad en trussel mod menneskeheden, men ja at modarbejde klimatruslen er i den grad farligt for planeten,« skriver han som et svar til Niels Aalbæk Jensen.

Har Alternativet tabt pusten helt, eller er åndenøden midlertidig? Med et år til valg: Alternativet står over for en svær tid både politisk og organisatorisk.

Også folketingsmedlem Roger Matthisen (Å) går imod Hitler-kommentaren:

»Det er en rigtigt skidt måde at argumentere på og jeg tager skarpt afstand fra udsagn og retorik - en kommunikation jeg ikke støtter. Heller ikke på twitter eller andre medier. Det håber jeg også han anerkender selv, når han har haft tid til at reflektere,« skriver han.

Niels Aalbæk Jensen har efterfølgende givet udtryk for, at han føler sig misforstået:

»Det er vigtigt at forstå ords eksakte betydning og kontekst. Havde jeg skrevet, at Hitler ikke var en trussel mod menneskehedens eksistens, altså selve grundlaget menneskelivet, havde der måske ikke været så mange misforståelser,« skriver han som opfølgning og peger desuden på, at selvom Hitlers handlinger »førte til millioner af menneskers udslettelse,« så ville de ikke have »ført til menneskehedens udslettelse,« som han skriver.

Der døde over 60 mio. mennesker i Anden Verdenskrig. Herunder seks mio. jøder og andre minoriteter, som blev systematisk slået ihjel eller arbejdet til døde i nazisternes koncentrationslejre.

Nyt studie: Temperaturstigningen bliver katastrofal for dyr og planter

Donald Trump valgte sidste år at trække USA ud af den historiske Paris-klimaaftale, som 196 lande ellers havde vedtaget i 2015. Aftalen indebærer blandt andet, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning skal holdes under to grader.