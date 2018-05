Minister om fejlmedicinering og sjusk i hjemmeplejen: Kommunerne skal tage ansvar her og nu

Fejlmedicinering, rod i journalerne og mangelfuld pleje har udløst i alt 21 påbud til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, siden Styrelsen for Patientsikkerhen sidste år indførte et nyt tilsyn.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil have kommunerne til at stramme op med det samme. Det skriver DR.

»Det viser da i høj grad, at der er rum for forbedring ude i den kommunale hjemmesygepleje. Der er nogle kommuner, der skal løfte deres ansvar her og nu,« siger hun.

Siden Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år begyndte det nye tilsyn, har den været på i alt 111 tilsynsbesøg hos hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i hele landet.

Besøgene har vist, at det særligt er doseringen af medicin til de ældre borgere, der volder problemer. Et problem der ifølge styrelsen kan blive et spørgsmål om liv eller død, hvis patienterne ikke får deres medicin.

Ellen Trane Nørby forklarer, at regeringen er i gang med en kortlægning og et arbejde, der skal sikre, at flere unge vil søge ind på sosu-uddannelsen.

Hun mener nemlig, at det er nødvendigt med en bredere bemanding i den kommunale ældrepleje for at rette op på problemerne, og hun påpeger, at regeringen ved den seneste finanslov afsatte 500 mio. kroner årligt til netop det formål.

Hos Kommunernes Landsforening mener formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, Jette Skive (DF), at alle medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen udfører præcis det arbejde, de skal.

Hun understreger over for DR, at ingen borgere bør føle sig utrygge ved, om de får den rigtige behandling.

»Det kan godt være, ministeren synes, vi skal tage os sammen. Men vi tager os sammen hver eneste dag, og vi arbejder hårdt på at leve op til kravene,« siger hun til mediet.

Jette Skive mener, at årsagen skal findes et helt andet sted. Hun påpeger, at antallet af ældre er støt stigende, og at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen varetager stadig flere af hospitalernes opgaver.

Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet en række krav til de kommuner, der har modtaget et påbud om, hvad de skal gøre for at rette op på fejlene.

Kommunerne har fået en tidsfrist for, hvornår der skal være rettet op, og derefter vender styrelsen tilbage for at lave et kontroltilsyn.

Ud af de 21 påbud, der er givet, er fire af dem blevet ophævet igen, fordi de pågældende kommuner allerede har bragt forholdene i orden.