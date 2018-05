DF vil have undersøgt chikane mod lærere

Hvor er problemet med, at lærere udsættes for vold, trusler og chikane, værst?

Det spørgsmål vil Dansk Folkeparti have svar på, efter at en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at hver femte lærer i undersøgelsen har været udsat for vold inden for det seneste år.

- Jeg har en formodning om, at det nok er værre i nogle kommuner og på nogle skoler. Især hvor mange mennesker fra Mellemøsten er koncentreret, siger skoleordfører Alex Ahrendtsen (DF).

International undersøgelse viser »mærkbart fald«: Danske børn læser dårligere

- Men jeg kan ikke se det i undersøgelsen. Jeg ved det ikke. Derfor bliver vi nødt til at få det afdækket - simpelthen at gå videnskabeligt til værks.

Spørgsmål: Hvorfor tror du, at det særligt skulle være elever fra Mellemøsten, der udsætter lærere for chikane?

- Vi ved fra andre lande - blandt andet Tyskland og Frankrig - at der er kæmpe problemer med religiøs chikane og vold i bestemte kvarterer. Det giver sig også udslag på skolerne. Hvorfor skulle det ikke være sådan i Danmark?

- Og så bor jeg jo selv i et område, hvor der en del af den slags, nemlig i Vollsmose, siger Alex Ahrendtsen.

Han har derfor bedt undervisningsminister Merete Riisager (LA) om at dykke dybere ned i problemstillingen og få kortlagt, i hvilke kommuner og på hvilke skoler problemet er størst.

I undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø svarede hver fjerde lærer, at de havde været udsat for trusler.

Digital mobning »I dag er man altid på, og man kan ikke slippe væk« Hvert femte barn har været udsat for mobning, og den digitale mobning på Facebook, Instagram og Snapchat fylder mere og mere.

Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, har forklaret til DR, at hun mener, at problemerne med vold og trusler primært er opstået på grund af inklusion.

Altså at elever med særlige behov, som tidligere gik i specialklasser, i højere grad skal rummes i den almindelige undervisning.

- Der er elever ude på skolerne, der ikke får den støtte, de har behov for, sagde hun torsdag til DR.

- Det kan altså nemt udløse en frustration og fortvivlelse hos en elev, der gør, at de bliver meget udadrettede. Og det er både synd for eleven og den lærer, det går ud over, sagde Dorte Lange.