Pres for fri hash: S-topfolk støtter Sass Larsens forslag

Moderpartiet siger klart nej til S-gruppeformand Henrik Sass Larsens forslag om at legalisere cannabis og lade staten stå for salget.

Men uden for Christiansborg bakker to af partiets topfolk helhjertet op om ønsket.

Det drejer sig om Københavns overborgmester Frank Jensen, som også er næstformand i Socialdemokratiet, og om Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for Region Hovedstaden. Begge mener, at det er på høje tid med en helt ny narkopolitik.

»Jeg støtter både en legalisering af hash og en afkriminalisering af de hårde stoffer,« siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

Som formand for Region Hovedstaden står Sophie Hæstorp Andersen (S) i spidsen for sundhedsvæsnet i hele hovedstadsområdet. Hun har tidligere været en af forkæmperne for at lovliggøre fixerum i Danmark. Foto: Jacob Ehrbahn

»Det er godt og befriende, at vi får genoplivet diskussionen, for vi må bare konstatere, at meget af det, vi gør i dag, ikke virker. Vi bruger ikke pengene på den bedste måde hverken sundhedsmæssigt eller forebyggelsesmæssigt.«

Sass Larsen's hash-tanker kommer i hans nye debatbog "EXODUS – vejen frem for centrum-venstre", som udkommer fredag. Her skriver S-profilen blandt andet, at cannabis bør legaliseres fuldstændigt og forhandles gennem staten, mens hårde stoffer »som minimum« bør afkriminaliseres for brugerne.

»Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst,« sagde han tidligere på ugen til dagbladet Information i ét af hans normalt sjældne interviews med pressen.

Overborgmester Frank Jensen erklærer sig »helt enig« med sin partifælle i, at det er på høje tid, at tage hashhandlen ud af kriminelle hænder.

»I København ville det gøre en stor forskel, at tage indtjeningen fra banderne,« skriver han på Twitter.

Netop Frank Jensen har i flere år efterlyst en legalisering for at ramme de kriminelle bander, der står for en stor del af hashsalget i hovedstaden.

Sidst Socialdemokratiet sad i regering afviste daværende justitsminister Morten Bødskov (S) overborgmesterens ansøgning om at prøve at legalisere hash i København som et kontrolleret forsøg. Senere afviste også Karen Hækkerup som justitsminister at give dispensation.

Her er hash lovligt Uruguay blev i 2013 det første land i verden, der helt legalisere produktion og forbrug af cannabis.

I flere delstater i USA kan hash sælges lovligt, bl.a. i Colorado, hvor borgerne har kunnet købe hash siden 1. januar 2014.

Den første måned tjente Colorado 18,8 millioner danske kroner på salget. En af konsekvenserne har været et moderat stigende forbrug blandt brugere over 26 år. Omvendt er der kommet færre hashkriminelle.

I Holland er det lovligt for personer over 18 år at købe og ryge hash på de såkaldte coffeeshops. Maks. fem gram om dagen.

I Portugal blev cannabis til eget forbrug afkriminaliseret i 2001. Det er tilladt at have op til 25 gram cannabis på sig. Flere lande verden over har erfaringer med lovlig hash:

Frank Jensens model gik ud på, at kommunen skulle stå for hashsalget eksempelvis på apoteket, og at de penge, som kom ind, skulle gå til oplysning og behandling af stofmisbrugere. Samtidig ville man tage forretningen ud af bandernes hænder, har han argumenteret ved flere lejligheder.

Men hver gang han og Københavns Borgerrepræsentation har luftet forslaget, har de fået nej fra Christiansborg.

Onsdag skete det igen, da Dan Jørgensen, næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe, slog fast, at Sass Larsens debatbog ikke ændrer på, at S fortsat er imod en legalisering af hash. Han bød dog diskussionen velkommen.

I Folketinget bakker Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale nu op om en hel eller delvis legalisering. Og Sophie Hæstorp Andersen håber, at Sass Larsens bog kan være med til bane vejen for, at S melder sig i koret:

»Jeg tror og håber på, at der er et nybrud på vej i Socialdemokratiet. Det er vigtigt, at vi får debatten, og så håber jeg på, at partiet også rykker sig på politikken,« siger hun.

Hvor Frank Jensen mest taler om at gøre hashen lovlig for at bekæmpe banderne, så er Sophie Hæstorp Andersens primært optaget af det sundhedsmæssige. Hun henviser til, at verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at narkopolitikkens fokus bør være på skadesreduktion frem for straf.

En afkriminalisering ligesom i for eksempel Portugal, vil ifølge regionsformanden give flere ressourcer til at hjælpe og rådgive dem, der har brug for det, så de kan komme ud af deres misbrug.

Hun tror ikke på modstandernes argumenter om, at endnu flere vil begynde at ryge hash, hvis det bliver lovligt.

»Det ved jeg godt, at de siger, men jeg mener ikke, at der er belæg for det. Der vil altid være folk, der eksperimenterer med hash uanset om det er forbudt eller ej. Det er også farligt at sniffe lim og terpentin, men det har vi ikke forbudt.«

»Til gengæld har vi sat nogle meget store advarselstrekanter på produkterne.«