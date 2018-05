Overblik: S-profil vil gøre hash lovligt og have Israel i EU

Et statsligt salg af cannabis og en indlemmelse af Israel i EU.

Det er to af de ting, som Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, foreslår i en ny debatbog.

Debatbogen "Exodus - vejen frem for centrum-venstre" udkom fredag, men allerede onsdag skabte et af bogens forslag røre.

Det skyldes, at idéen om at legalisere cannabis går imod Socialdemokratiets linje - og det problem har flere af forslagene haft.

Her kan du få et overblik over nogle af forslagene i Sass Larsens debatbog:

* Forslag: Hash skal legaliseres, og brugen af hårde stoffer skal afkriminaliseres. Hashsalget skal overtages af staten, og de penge, som man sparer på at bekæmpe det, skal i stedet bruges på at øge oplysning og behandling på området.

* Reaktion: Forslaget flugter ikke med Socialdemokratiets linje, og den bliver der ikke ændret på, slog Dan Jørgensen, næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe, fast over for Ritzau onsdag.

* Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden, har dog siden bakket op om Sass Larsens linje.

* Forslag: Løgnagtige historier hos medier skal straffes med en bøde i størrelsesordenen eksempelvis en dags omsætning. Derudover skal der placeres et større personligt ansvar hos journalister og redaktører.

* Reaktion: Socialdemokratiet har ikke kommenteret forslaget. Venstre har dog været positiv over for idéen i et interview med Politiken.

* Forslag: Israel skal indlemmes i Nato og EU. Det skal ske "som en del af løsningen for varig fred for det jødiske folk".

* Reaktion: Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) sagde fredag til DR, at det ikke er Socialdemokratiets politik, "at Israel skal være medlem af hverken Nato eller EU på nuværende tidspunkt".

Kilder: Information, Ritzau, Politiken, dr.dk.