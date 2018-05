Thulesen Dahl: Regeringen fejler med hovedstadsfokus

Det er en kæmpe ommer.

Det er i bund og grund det, som Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, synes om, at regeringen vil styrke København med en hovedstadspolitik.

Tankerne fremsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fredag.

Minister: »Jeg køber ikke retorikken om, at hovedstaden og resten af landet står i modsætning til hinanden«

- Jeg betragter det som en slingrekurs fra regeringens side. En del hovedstadskommuner er lykkedes med at gøre det her til en diskussion om hovedstads-bashing, der er et udtryk, som Brian Mikkelsen bruger.

- Det er skidt for debatten, som nu er afsporet, så regeringen ser sig nødsaget til at sadle om i forhold til sin hidtidige strategi.

- Udgangspunktet for os og for regeringen troede jeg indtil i dag var, at det handlede om et Danmark i balance, siger Thulesen Dahl.

Efter folketingsvalget i 2015 har den borgerlige regering sat gang i to omgange af udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen.

Det er den rigtige kurs, mener Thulesen Dahl. Men fredag kom det altså frem, at regeringen er i gang med at formulere en politik for udvikling af hovedstaden.

Det konkrete indhold mangler. Men hovedlinjerne er, at hovedstaden skal være mere grøn og erhvervsvenlig. Der skal tiltrækkes mere udenlandsk arbejdskraft til hovedstaden. Og der skal gøres mere ved infrastrukturen.

- Danmark i balance handler om en hovedstad, der er velfungerende, og en provins, som er attraktiv at bosætte sig i, siger Thulesen Dahl.

- Inden 2015-valget handlede det primært om at investere i hovedstadsområdet. Nu ser det ud til, at regeringen vender tilbage til det, siger DF-formanden.

Han er sikker på, at regeringens "strategiskifte", som han kalder det, skyldes, at regeringspartierne har fået skæld ud af deres hovedstadspolitikere de seneste år.

- Vi skal holde os til det essentielle i debatten. Når hovedstadsområdet er i økonomiske problemer, som det var for få årtier siden, så skal resten af landet komme hovedstaden til undsætning.

- Men når København løber foran andre dele af landet, skal vi sørge for et Danmark i balance. Det handler det så ikke om længere fra regeringens side, siger Thulesen Dahl.