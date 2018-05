Industri: Træk dygtige udlændinge til København

Ifølge interesseorganisationen Dansk Industri, DI, er der åbenlyse områder, som regeringen bør tage fat på, når det gælder en ny politik for hovedstaden.

- Det handler om, at vi kan tiltrække dygtige folk udefra. Det handler om, at vi får styrket erhvervsuddannelserne, og at vi får uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at spille endnu bedre sammen, siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

I Berlingske kan man fredag læse, at seks ministerier med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen skal se på, hvordan man frem mod 2030 kan skabe bedre infrastruktur, flere boliger og renere luft i København.

Initiativet skal ifølge ministeren gøre op med den "københavner-bashing", der har stået på. Men ministeren nævner ikke noget om den arbejdskraft, som virksomhederne i hovedstaden i høj grad selv efterspørger.

Erhvervsminister vil styrke København med hovedstadspolitik

- Vi har mange virksomheder, der oplever, at der er mange administrative benspænd, når de skal ansætte folk udefra.

- De bureaukratiske og bøvlede regler synes vi, man skal se på, og lave en mere smidig proces, så virksomhederne hurtigt kan få de nøglepersoner, som de har brug for, siger Kent Damsgaard.

Ifølge ham har regeringens politik ikke været i hovedstadens favør hidtil.

Regeringen har blandt andet fokuseret på udflytning af statslige arbejdspladser, som ifølge DI ikke giver vækst, men blot er et "nulsumsspil", når det kommer til arbejdspladser. Alligevel ser man overordnet positivt på idéen om en fælles hovedstadspolitik.

Minister: »Jeg køber ikke retorikken om, at hovedstaden og resten af landet står i modsætning til hinanden«

- Jeg er optimist og tror på, at det her kan skabe bred politisk opbakning. Det handler meget om at skabe flere private arbejdspladser i modsætning til diskussionen om at flytte statslige arbejdspladser ud, siger Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri.