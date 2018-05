DF om indrejseforbud: Skuffet over manglende ambitioner fra S

For blot et døgn siden var Socialdemokratiet klar til at stemme for et beslutningsforslag om at skærpe straffen for kriminelle udlændinge, der rejser til Danmark trods et indrejseforbud.

Det er partiet fortsat, men kun op til et halvt år. Det skuffer Dansk Folkeparti, som regnede med, at det største oppositionsparti ville stemme for DF's beslutningsforslag, der går på at skærpe straffen til et år.

- Det er en meget speget sag, det er et meget specielt forløb, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), der er skuffet.

Da forslaget fra Dansk Folkeparti blev behandlet i Folketingssalen torsdag, var det største oppositionsparti ikke klar til at stemme for et år.

I stedet vil partiet nu følge forslaget i udvalget, hvor det skal bearbejdes. Frygten er, at der kommer flere indsatte i danske fængsler, hvis straffen skærpes.

Socialdemokratiet har tidligere stemt nej til et lignende DF-forslag. Men partiet støtter nu idéen om skærpet straf, lyder det fra udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S). Men han afviser Martin Henriksens udlægning.

- Det er ikke en rimelig kritik. Vi har sagt, at hvis folk forbryder sig mod indrejseforbuddet, skal vi have en straframme, som gør, at de kan afsone i deres hjemland.

- Det kræver en straframme på et halvt år, derfor har vi ikke på forhånd sagt, at vi vil stemme ja til Dansk Folkepartis beslutningsforslag, siger han.

Forslaget går på, at udlændinge, som bryder et indrejseforbud første gang, skal idømmes en straf på et år. Dermed kan man ifølge EU-regler sende den pågældende til afsoning i hjemlandet.

EU kræver, at straffen er minimum seks måneder, før en afsoning i hjemlandet kan komme på tale. Som reglerne er nu, giver det 10-60 dages fængsel, første gang en udlænding bryder et indrejseforbud.

Venstre og De Konservative var klar til at stemme for et lignende forslag, da Dansk Folkeparti fremsatte det i 2014, da partierne sad i opposition.

Men torsdag var regeringspartierne ikke klar til at gå helt så langt.

Det er Martin Henriksen ærgerlig over.

- Venstre og Konservative var for år tilbage for, nu er de så imod. I går aftes var Socialdemokratiet for, i dag ved de så ikke, om de kan støtte forslaget, hvis det kommer til afstemning, siger han.