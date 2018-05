Nu kan bandemedlemmer blive nægtet adgang til retssale

Et bredt flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en række af initiativerne fra justitsminister Søren Pape Poulsens (K) vidnepakke.

Den sikrer ifølge Pape øget adgang til, at utrygge vidner kan afgive vidneforklaring via videolink. Og at eksempelvis bandemedlemmer kan nægtes adgang til retssalen.

- En vigtig forudsætning for, at vi kan komme efter bandemedlemmerne, er, at vidner går til politiet og hjælper med at få banderne bag tremmer.

Mere vidnebeskyttelse nægter bandemedlemmer adgang til retten

- Hverken frygt for repressalier eller trusler må nogensinde stå i vejen for, at vidner stiller sig i vidneskranken, siger Pape.

- Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag er med til at skabe bedre forhold for vidner, hvor vi blandt andet fjerner bandemedlemmer fra tilhørspladserne, styrker vidnernes muligheder for at fremstå anonymt i politirapporten og sikrer, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse fremover ikke fremgår af politirapporter og i straffesager, siger han.

Pape præsenterede i sommeren 2017, da bandekonflikten fyldte en del, 12 nye initiativer, der skal styrke kampen mod banderne. Vidnepakken er en udmøntning af et af disse initiativer.

Der blev desuden præsenteret et forslag om at skærpe straffen for trusler mod vidner. Det blev vedtaget i Folketinget i februar 2018. Og strafskærpelsen er trådt i kraft fra 1. marts i år.

De nye initiativer, som blev vedtaget torsdag, gælder fra 1. juli 2018.

- Det her betyder, håber jeg, at alle i Danmark vidner, hvis de har noget at vidne om, og at ingen undlader at vidne. Det er sådan, vi skal have et godt og trygt samfund, siger Pape.

På baggrund af data fra Danmarks Statistik kan Justitsministeriet oplyse antallet af vold og lignende mod vidner og deres pårørende fra 2012 til 2017.

I 2017 var der således 715 anmeldelser for straffelovens paragraf 123, som handler om vold og lignende mod vidner og deres pårørende. I 2012 var tallet 734.