Analytiker: Sass Larsens forslag om fri hash udløser næppe grineflip i Socialdemokratiet

Normalt er det Henrik Sass Larsens opgave at banke rebelske partifæller på plads, hvis de sniger sig for langt væk fra partilinjen.

Men med sit personlige ønske om at afkriminalisere både cannabis og brugen af hårde stoffer er den socialdemokratiske gruppeformand nu selv i karambolage med den officielle S-politik.

Og det kan blive interessant at se, hvad udkommet bliver, mener Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen:

»Som regel er det jo Sass Larsen, der sætter kursen, og så retter resten ind. Men lige i den her sag, er det gruppeformanden, der er uden for skiven, og der er nok ikke ligefrem grineflip i Socialdemokratiet over forslaget.«

I Venstre findes der også både varme tilhængere og indædte modstandere. Der er moral på spil, og derfor skaber det interne uenigheder

»Sass har kastet den her bold op i luften, og så må vi se, hvor den lander. Det kan godt tage flere år at rykke et parti, men lige præcis Henrik Sass Larsen har haft held til at gøre det på mange andre områder. Så nu må vi jo se, om det også kan lykkes ham i den svære sag her,« siger hun.

Eksempelvis har Sass Larsen i mange år været fortaler for den stramme udlændingekurs, der først i de seneste år er blevet partiets oficielle politik.

Sass Larsens hashforslag ændrer ikke Socialdemokratiets politik

»Mange socialdemokrater vil nok instinktivt frygte, at en afkriminalisering sender et forkert signal og risikerer at få negative konsekvenser for de unge, som ikke har en stabil baggrund og nogle forældre, der hjælper dem til at skelne mellem forbrug og misbrug,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Hun peger på, at netop legaliseringsdiskussionen deler mange partier.

»I Venstre findes der også både varme tilhængere og indædte modstandere. Der er moral på spil, og derfor skaber det interne uenigheder,« siger hun.

Men udviklingen går støt og roligt mod lempelser, og i år er en forsøgsordning med lovlig medicinsk cannabis trådt i kraft.

»Debatten om hash og stoffer har flyttet sig meget i de seneste ti år. F.eks har Københavns Kommune presset på for at få lov til at eksperimentere, og debatten om medicinsk cannabis til behandling har også rykket meget i offentligheden,« siger den politiske analytiker.

Henrik Sass Larsens opsigtvækkende forslag kommer i hans nye debatbog »Exodus - vejen frem for centrum-venstre«, som dagbladet Information omtaler i dag.

Socialdemokratisk toppolitiker vil afkriminalisere hash

Og ifølge Sass Larsen er ”vejen frem”, at staten skal overtage hashsalget, mens brugere af hårde stoffer ikke skal straffes. Det vil frigive midler fra politiindsatsen her mod, der så kan bruges på oplysning og behandling.

»Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst. Der er ikke færre, der bruger eller misbruger stoffer. Ethvert skolebarn ved, hvor man kan købe hash,« siger han.