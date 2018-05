Festklædt grønlandsk parlament er trådt sammen for første gang

Grønlands landsting, Inatsisartut, er tirsdag trådt sammen for første gang siden valget 24. april. Første dag byder på et traditionelt program, der mest af alt har karakter af en ceremoni.

De 31 nyvalgte politikere mødte op i deres traditionelle dragter, der bæres ved særligt festlige lejligheder.

Mændene mødte op til en rituel morgenkaffe i Hans Egedes Hus i hvid anorak, mens kvinderne er klædt i farvestrålende overdele med perlekrave over.

Herefter gik politikerne til gudstjeneste, før den konstituerende samling omkring klokken 11 lokal tid - svarende til klokken 15 dansk tid - gik i gang.

Tirsdag vil ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq ikke byde på det store parlamentariske program. Udvalgspladserne fordeles først onsdag. Til gengæld skal Udvalget for Valgs Prøvelse sige god for kandidater og suppleanter.

Udvalget har indhentet oplysninger fra kriminalregistret for at sikre, at alle medlemmer og kandidater er berettiget til at sidde i parlamentet.

Herefter vælges en formand for Inatsisartut. Som det sidste bliver medlemmerne af Grønlands Landsstyre bekræftet formelt.

Selv om dagen hovedsageligt har formel karakter, er det alligevel også blevet til enkelte politiske meldinger.

På KNR's, Grønlands pendant til DR, hjemmeside kan man læse, at et flertal i det nye landsting vil have et sæde til Grønland i FN.

Flertallet består af de fire partier, som med det snævreste mulige flertal har gjort Kim Kielsen fra socialdemokratiske Siumut til landsstyreformand.

Partierne har ifølge KNR skrevet ønsket om et sæde i FN ind i deres koalitionsaftale.

En ansøgning om et sæde i FN skal først godkendes i FN's Sikkerhedsråd. Her skal minimum ni ud af 15 medlemmer stemme for. Ingen af de fem permanente medlemmer må stemme imod.

Hvis Sikkerhedsrådet godkender ansøgningen, skal to tredjedele af de 193 lande i Generalforsamlingen, FN's centrale organ, stemme for.