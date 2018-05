Folketinget forkaster Danmarks første borgerforslag

Danmarkshistoriens første borgerforslag - om at afskaffe uddannelsesloftet - er blevet nedstemt i Folketinget.

Det var ventet, at forslaget ikke ville blive vedtaget. Både regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har nemlig for længst meldt ud, at de ikke havde i sinde at ændre loven om dobbeltuddannelse.

Loven, der blev indført i 2016, begrænser muligheden for at tage mere end en uddannelse på samme niveau.

Da Folketinget tidligere på året åbnede mulighed for, at borgere ved at samle 50.000 underskrifter kunne få et forslag taget op af Folketinget, greb en række elev- og studenterorganisationer straks muligheden.

- Det er en absurd og forkert prioritering, da uddannelse er enormt vigtig for den enkelte såvel som for vores fælles samfund, lød de studerendes argument mod uddannelsesloftet.

Forslaget samlede hurtigt de 50.000 underskrifter, der skal til for at bringe et borgerforslag op i Folketinget. Men det ændrede altså ikke på, at der fortsat er politisk flertal bag loven om dobbeltuddannelse.