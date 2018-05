I fremtiden kan flyformationer med op til 80 topmoderne F-35-kampfly fra hele Nordeuropa samles i dansk luftrum for at simulere angreb, træne dog-fights og i det hele taget øve sig i at flyve.

Planen om at gøre Flyvestation Skrydstrup i Haderslev kommune til et avanceret trænings- og kommandocenter for et nyt øvelsesområde over Nordsøen − som Jyllands-Posten kunne løfte sløret for torsdag − bliver umiddelbart hilst velkommen af Folketingets to største partier og De Radikale.

»Det lyder som en udmærket idé. Det er vigtigt, at piloterne lærer at flyve maskinerne, og at det så foregår i Danmark er kun fint,« siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup, som endnu ikke ved mere om planerne, end hvad hun kunne læse i Jyllands-Posten i dag.

Det samme gælder Socialdemokratiets forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen, som ligeledes er positivt indstillet og klar til at »arbejde seriøst videre« med projektet.

»Vi har brug for, at vores kamppiloter træner også sammen med vores allierede, da det jo er dem, de skal på skarpe missioner med på et tidspunkt,« siger han.

Heller ikke De Radikale har nogen skrupler over at omdanne Nordsøen til et dansk topgun-område for nye F-35'ere fra hele Nordeuropa:

»De fly skal jo i yderste konsekvens forsvare Danmark, Norden og Europa, så derfor bliver man selvfølgelig nødt til at træne den slags opgaver,« siger Martin Lidegaard (R).

Det er dog en forudsætning, at øvelsesaktiviteten hverken generer lokalbefolkning eller ødelægger miljøet, understreger han.

Det er den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic, som har udpeget Danmark som øvelsesområde for alle kommende F-35-kampfly fra Polen, Storbritannien, Holland, Norge og Danmark.

Planen er, at op til 80 fly af gangen skal kunne træne flyvning, kampmanøvrer og lignende over Nordsøen op til 350 km. fra kysten. Cubic hævder, at danske borgere ikke kommer til at mærke noget til det nye træningsområde, og at flyene ikke vil støje over den danske vestkyst. Som udgangspunkt skal kampflyene nemlig flyve direkte fra deres hjemlande til træningsområdet og hjem igen uden at skulle lande i Danmark.

Alligevel er borgere bekymrede for, at de mange kampfly i luftrummet vil larme.

Også Enhedslisten frygter for både for miljøet og støjen.

I en mail til Jyllands-Posten skriver Forsvarsministeriet, at regeringen som udgangspunkt er positiv over for planerne, men at den endnu ikke har besluttet sig for, om den vil sige ja til projektet.

Ministeriet skriver også, at en eventuel godkendelse af projektet vil indebære, at miljøpåvirkninger og sikkerhedspolitiske aspekter vil blive overvejet i forhold til de mange nye F-35-kampfly.

Både Marie Krarup og Henrik Dam Kristensen vil følge disse undersøgelser nøje, understreger de. Ikke mindst i forhold til eventuelle støjgener.

Henrik Dam Kristensen forventer ikke, at det bliver nødvendigt med ny lovgivning for at gennemføre projektet, men han regner med, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil inddrage forsvarsforligskredsen, som tæller regeringspartierne samt S, DF og R.

Samtidig hæfter han sig ved, at det nye træningskommandocenter vil give et antal nye arbejdspladser i Danmark, og at de udenlandske kampfly ikke behøver lande i Danmark.

»Det vil sige, at der ikke som sådan er en ekstra belastning på Skrydstrup,« siger han.