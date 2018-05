KL-formand om den nye ghettoplan: Det er dybt problematisk, at staten kan lukke vores skoler

Folk på kontanthjælp skal holdes ude af ghettoerne, der skal indføres stopprøver i 0. klasse, og i 2030 må maksimalt 40 procent af ghettoområderne bestå af almene boliger.

Det er blot nogle af de mange nye tiltag, som den seneste uge er blevet vedtaget af et flertal i Folketinget som en del af den nye ghettoplan, der skal gøre op med parallelsamfund i Danmark.

Formand for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard, mener dog, at selvom aftalen er nødvendig og formålet vigtig, så er hverken planlægningen eller finansieringen af de enkelte tiltag i orden.

Folk på kontanthjælp holdes ude af ghettoer

Han er dybt bekymret over, at der kun er afsat seks måneder til implementeringen af de massive ændringer, som planen lægger op til, at kommunerne skal foretage. Desuden mener han lagt fra, at der er afsat midler nok til at finansiere tiltagene.

»Det er en kolossal opgave for kommunerne, når de skal udarbejde helhedsplaner og inden 2030 have omdannet disse boligområder. Og det vil kræve voldsomme investeringer, når der skal bygges nyt og genhuses i boliger, der er dyrere. Hvis der skal bygges nyt til for eksempel halvdelen af borgerne i boligerne, der skal omdannes, vil det koste over en milliard kroner. Det er så vidt, vi kan se, ikke noget, der er afsat midler til, og det er stærkt bekymrende,« siger Jacob Bundsgaard.

Han uddyber, at aftalen på skoleområdet og regeringens udspil på dagtilbudsområdet, der dog endnu ikke er vedtaget, ligeledes bliver dyrt for kommunerne.

Det vil eksempelvis koste kommunerne mange millioner, hvis de skal bygge nye dagsinstitutioner eller lukke en folkeskole. Vel og mærke millioner som ikke er afsat til formålet.

Jacob Bundsgaard slår desuden ned på, at der lægges op til, at staten i fremtiden skal have mulighed for at overtage en række beslutninger, der lige nu tages lokalt i den enkelte kommune. Det kan f.eks. være at afvikle et boligområde eller lukke en skole.

»Jeg finder det dybt problematisk, at staten med aftalen kan gå ind og lukke nogle af vores skoler ud fra nogle indikatorer, som vi endnu ikke kender,« siger han og tilføjer, at det er afgørende at staten ikke blander sig unødigt i kommunernes anliggende.

Ifølge Jacob Bundsgaard forventer KL en tæt dialog med regeringen om den del af aftalen, og han noterer sig, at tiltagene på skoleområdet som f.eks. stopprøver i 0. klasse og øget indgriben ved fravær bliver både administrativt og økonomisk meget tungt.

»Vi må se på, om den økonomi, der er afsat, overhovedet står mål med de opgaver, vi forventes at løse i kommuner og på skoler,« afslutter han.