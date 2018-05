DF revser ny minister: »Det er måske meget klogt, at han holder lidt lav profil med de her ufornuftige holdninger«

Ministerrokadens helt store overraskelse, Tommy Ahlers (V), nåede kun at sidde på taburetten i knap et døgn, inden han skulle stå til måls for jobbets første verbale angreb - og så endda fra regeringens eget støtteparti.

I et interview med Finans i 2015 gav han nemlig udtryk for, at flygtningestrømmen mod Danmark kun udgør et »marginalt« problem, og at landets virkelige problem snarere består af, at det har for få flygtninge.

Men det synspunkt er udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, lodret uenig i.

»Det tegner et billede af en mand, der ikke har forståelse for de alvorlige problemer, Danmark bakser med.«

»Når han siger, at flygtningestrømmen ikke er lig med store udfordringer, viser det, at han er en meget radikal mand, og det bryder vi os selvfølgelig ikke om i Dansk Folkeparti,« siger Martin Henriksen.

Han mener, at den ændrede befolkningssammensætning i landet er med til at skabe forskellige former for parallelsamfund, der undergraver det danske sprog og den danske kultur.

Ifølge Martin Henriksen, er det derfor ærgerligt, at holdninger om det modsatte stadig vinder frem i Venstre, og med udnævnelsen af Tommy Ahlers som minister lægger det kun et ekstra lag af naivitet over regeringspartiet.

»Det viser, at Venstre grundlæggende ikke forstår udfordringerne. I en række tilfælde tror jeg, at Støjberg fungerer som en slags afledningsmanøvre for Løkke, så folk får den opfattelse, at Venstre er garant for en stram udlændingepolitik. Men når man kradser lidt i overfladen, forholder det sig langt fra sådan,« siger han.

Men er din kritik ikke lidt ligegyldig, når Tommy Ahlers fremover skal beskæftige sig med et helt andet ressortområde som uddannelses- og forskningsminister?

»Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, for som minister er han med til at præge udviklingen og regeringens politik. Men vi er da meget tilfredse med, at han ikke skal være udlændingeminister,« siger Martin Henriksen og fortsætter:

»Når man kommer med en holdning på udlændinge- og integrationsområdet, må man også forvente, at der kommer en reaktion fra et støtteparti, der netop går meget op i udlændingepolitik.«

Hvad kommer det så til at betyde jeres samarbejde med Venstre fremover?

»Nu må vi først se, om det bliver omsat til konkrete forslag. Men det er måske meget klogt, at han holder lidt lav profil med de her ufornuftige holdninger, der går stik imod vores politik,« siger Martin Henriksen.