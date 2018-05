Elever takker nej til Mette Frederiksens kontante bonus

På arbejdernes internationale kampdag præsenterede Mette Frederiksen (S) et forslag om at give 50.000 kroner til de elever, der gennemfører en af de erhvervsfaglige uddannelse, hvor der er særligt stort behov for arbejdskraft.

Men den kontante saltvandindsprøjtning vækker bestemt ikke begejstring hos Erhvervsskolernes Elevorganisation, der kalder forslaget både forfærdeligt, opsigtsvækkende og uholdbart, ifølge DR.

»Konsekvensen er jo, at de unge ikke kommer til at arbejde med det bagefter. De kommer ikke til at føle, at de har valgt uddannelse med hjertet, og så kommer de bare til at vælge en ny uddannelse, fordi de gør det på grund af pengene,« siger Helene Glundholdt, der er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation og udlært grafisk tekniker.

50.000 kr. for at blive smed: S vil give bonus til efterspurgte faglærte elever

Helt konkret foreslår Socialdemokratiet at sætte 600 millioner kroner af over en treårig periode til de elever, der gennemfører en såkaldt fordelsuddannelse. Det kan eksempelvis være som maskinsnedker, skorstensfejer eller mejerist.

Pengene skal tages fra det økonomiske råderum, som er statskassens milliardoverskud frem mod 2025. Men hvis det står til Helene Glundholdt, kan de penge gøre mere gavn andre steder.

»Vi kan se, at der i forvejen er meget få mennesker, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. Og det kan måske skyldes, at vores uddannelsessystem er bygget forkert op. Man skulle måske i stedet bruge pengene på at investere i vores uddannelser,« siger hun.

En prognose fra Danske Regioner viste sidste år, at Danmark i 2025 kommer til at mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse.

Socialdemokratiet erkender, at politikerne har skabt et skævvredet uddannelsesmarked, og det er denne samfundsøkonomiske udfordring, som oppositionspartiets forslag nu skal være med til at løse.

»Vi har lige så stort behov for faglærte, der kan sætte ruder i vores huse, køre vores busser og passe vores landbrugsdyr,« lyder det fra partiets formand, Mette Frederiksen.