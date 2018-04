Venstre-ide: Opdel København i flere små kommuner

Den nuværende Københavns Kommune bør deles op i syv-otte mindre kommuner for at skabe større nærvær mellem politikere og borgere.

Sådan lyder et forslag fra det storbyudvalg, som Venstre for nylig nedsatte for at styrke partiets position i København. Det skriver Berlingske.

Over for avisen åbner udvalgets formand, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, for muligheden for at opdele København i en række mindre kommuner med selvstændig skatteudskrivning.

- Kommunen er ikke tæt på. Jeg mener helt klart, at der er plads til at få bragt de kommunale institutioner tættere på de borgere, det vedrører. Så må vi drøfte hvordan, siger Søren Pind til Berlingske.

Han mener, at man ikke længere kan argumentere for, at en opdeling af Københavns Kommune vil skabe fattige kommuner.

Pind understregede dog allerede mandag aften på sin Twitter-konto, at der kun er tale om et enkelt forslag ud af et helt katalog.

Forslaget er en af de ideer, der skal diskuteres i det interne Venstre-udvalg.

Ifølge professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen er der både fordele og ulemper ved forslaget.

Han er enig i, at det vil skabe en mere lokal dagsorden i kommunerne.

Omvendt vil det dog være sværere at diskutere prioriteter på tværs af hele København, påpeger han.

- I dag er det en mulighed at sælge et stykke af fælleden (Amager Fælled, red.) og opføre boliger et andet sted i København, men den mulighed for at prioritere på tværs af kommunen bliver langt sværere, når forskellige interesser kommer i spil, siger Kasper Møller Hansen til Berlingske.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), siger til avisen, at han ikke er modstander af strukturelle ændringer i hovedstaden. Han tror dog ikke på idéen om at dele København op i mindre kommuner.