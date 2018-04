R: Forbyd ikke folk på kontanthjælp at bo i ghetto

Det forslår som en skrædder i helvede at forbyde folk på kontanthjælp at flytte til ghettoer som Vollsmose i Odense eller Gellerup-parken i Aarhus. Det hjælper kun at finde et job til disse mennesker hurtigst muligt.

Det mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Partierne forhandler torsdag eftermiddag ghettoforbuddet i Beskæftigelsesministeriet. Forbuddet indgår i regeringens ghettoplan, som forhandles i flere ministerier.

- Vi melder os ud af den aftale, som torsdag lægges på bordet i Beskæftigelsesministeriet. Vi tror ikke på, at forbud rettet mod kontanthjælpsmodtagere vil gøre en forskel, siger Morten Østergaard.

- Vi håber stadig, at vi kan nå en aftale om Landsbyggefondens økonomi, så vi kan skabe mere attraktive boligområder. Vi håber også, at vi kan få mere blandede skoler og sprogstimulering elever, men uden stopprøver.

Regeringen vil bruge 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til at renovere ghettoer i det almene byggeri.

Derudover ønsker regeringen, at tosprogede elever skal i daginstitutioner og sprogtestes i 0. klasse, så de taler godt nok dansk til at klare sig i skolen.

Regeringen vil desuden sænke ydelsen for de kontanthjælpsmodtagere, der flytter til en ghetto.

Socialdemokratiet vil derimod helt forbyde kontanthjælpsmodtagere at flytte ind.

Og så vil partiet frem for alt ikke tage penge fra Landsbyggefonden for at renovere. Partiet vil skaffe midlerne ved at sænke tilskuddet til friskolerne i stedet.

De Radikale er uenig med Socialdemokratiet, siger Morten Østergaard.

- Det er forbløffende, hvis Socialdemokratiets politik tilsyneladende er målrettet mod at indføre forbud og tage muligheder fra kontanthjælpsmodtagere. Det overrasker mig meget, siger De Radikales leder.

Partiet støtter Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg.

Forbuddet er ren "signalpolitik". Det løser ingen problemer, men skaber flere problemer, for de, som har flest problemer i forvejen, mener Morten Østergaard.

- Vi deltager ikke i en aftale om, at kontanthjælpsmodtagere ikke har samme mulighed for at bosætte sig, hvor de vil, som alle vi andre har, siger han.