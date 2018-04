Kollaps: Borgerlige kommuner får millionregninger

Borgerlige borgmestre taber millioner, efter at regeringen tirsdag måtte opgive at lande en aftale om en ny økonomisk fordeling mellem landets 98 kommuner.

Selv om der ikke blev indgået en aftale om et nyt udligningssystem, vil der allerede fra næste år blive udskrevet millionregninger. Eksempelvis mister Gentofte, Frederiksberg og Rudersdal hhv. 154, 100 og 34 mio. kr. ifølge regeringens konsekvensberegninger.

Det er en grotesk situation. Folketinget beviser igen, at det ikke kan tage svære beslutninger. Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Det er en grotesk situation. Folketinget beviser igen, at det ikke kan tage svære beslutninger.

»Det er en grotesk situation. Folketinget beviser igen, at det ikke kan tage svære beslutninger,« siger borgmesteren i Rudersdal, Jens Ive (V).

Også eksempelvis V-kommunerne Billund, Vejle og Ringkøbing-Skjern står til millionregninger.

Regningerne skyldes, at Danmarks Statistik har revideret sine oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau. Konsekvensen er, at kommuner med mange udlændinge skal have færre penge i udligning.

Regeringens forhandlingsudspil lagde ellers op til at tilgodese særligt borgerlige hovedstadskommuner. Men nu mister kommuner ledet af borgmestre fra V og K samlet omkring 475 mio. kr. i forhold til regeringens plan.

Til gengæld vinder en række socialdemokratiske kommuner på sammenbruddet. Samlet set slipper S-kommunerne ca. 575 mio. billigere, end regeringens udspil lagde op til.

København skal dog fortsat aflevere ca. en halv milliard ekstra til landets øvrige kommuner.

Se kortet: Sådan påvirker aftalekollaps økonomien i din kommune Borgerlige kommuner må æde millionregning, mens stribevis af S-borgmestre kan ånde lettede op. Se, hvor meget din kommune taber eller vinder.

S afviser, at det er partipolitiske hensyn, der er skyld i sammenbruddet.

»Det er regeringens ansvar at lande en udligningsaftale,« siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) anerkender, at flere kommuner får en ekstra regning.

»Jeg er ikke tryllekunster og kan ikke tvinge 90 mandater til noget. Men jeg kan heller ikke sætte mig hen i et hjørne og tude.«