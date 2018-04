JP's analytiker: En møgsag for regeringen har udviklet sig til at blive et stort nederlag

Det var fra begyndelsen en træls sag for regeringen, der nu har udviklet sig til at blive endnu værre.

»Det er en møgopgave at lande en omfordelingsaftale for 98 kommuner, særligt i et valgår, hvor partierne meget nødigt vil gøre nogen borgmestre rasende. Og det er et stort politisk nederlag, at regeringen nu må give op«.

Ammitzbøll-Bille efter opgivet reform: Det skyldes partitaktiske hensyn

Sådan lyder det fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, efter økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har slået fast, at der ikke kommer en kommunal udligning i denne valgperiode.

Først ville VLAK-regeringen have Dansk Folkeparti med, så bejlede den til Socialdemokratiet, og nu har begge partier meldt ud, at de ikke vil lave en aftale med regeringen.

»Regeringen har ikke gjort det nemmere for sig selv ved at lave et udspil, der kom til at se politisk ud og fik et borgerligt snit, fordi der blandt andet var et forsøg på at få kommuner til at lette skatten,« siger Marchen Neel Gjertsen.

På den måde blev det svært for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at tilslutte sig en aftale, der i forvejen ikke just var tillokkende at tilslutte sig.

»Prisen kan blive høj, hvis man som parti ender med at skulle stå på mål for en så upopulær beslutning. Og det lykkedes aldrig regeringen at lave en fælles model, hvor både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kunne komme med,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Dermed er regeringen blevet efterladt med et nederlag, som måske ikke bliver bemærket af mange af vælgerne, men som alligvel er markant, vurderer hun.

»Det er ikke et prestigeprojekt, så danskerne vil nok ikke opleve ikke det som et stort nederlag. Men på Christiansborg og blandt borgmestrene ser man anderledes på det. Det har været en bunden opgave, som regeringen havde lagt sig fast på at nå, og selv statsminister Lars Løkke Rasmussen har været helt ude på planken og bebudet, at det død og pine skulle på plads«.

Den skrinlagte aftale betyder, at millionregningerne til en række af landets kommuner fra næste år vil ske på baggrund af et statistisk datamateriale fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at »spøgelset ikke forsvinder«, siger Jyllands-Postens politiske analytiker:

»Det er en møgsag, der bare ligger klar til regeringen efter det næste folketingsvalg, uanset hvem der ender med magten«.