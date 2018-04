SF-forslag: Ansatte skal have ret til ikke at tjekke mails, når de har fri

Det skal være muligt at holde fri, når man ikke er på arbejde, lyder det fra SF. Partiet vil igennem en ”ro på-reform” genskabe balancen mellem fritid og arbejdsliv.

Det skal ske ved at ændre funktionærloven, så den giver funktionæransatte ret til ikke at svare på telefonopkald eller mails uden for arbejdstiden.

Det skriver DR.

»Vi vil forhindre det grænseløse arbejde og give medarbejderne ret til at koble fra. Mange medarbejdere føler sig presset til at tjekke mails og tage telefonen, selv om det er uden for arbejdstiden,« fortæller SF-gruppeformand Jacob Mark til DR.

Ønsker man at tjekke mails eller svare sin arbejdstelefon uden for normal arbejdstid, skal man selvfølgelig have lov til det, påpeger partiet, men muligheden for at holde helt fri skal være til stede.

Og hvis reglerne overskrides, skal Arbejdstilsynet kunne gribe ind ifølge Jacob Mark.

Forbundsformand for fagforeningen 3F, Per Christensen, ser positivt på SF’s forslag, der mener, at det er vigtigt at få opsat nogle klare rammer, så arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen, fortæller han til DR.

I Frankrig har man indført en lignende lov.

Her blev det i 2016 forbudt – som led i en ny arbejdsmarkedsreform - at sende mails udenfor arbejdstid til de ansatte i virksomheder, som har mere end 50 ansatte.