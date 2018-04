Det skal være slut med urealistiske kropsidealer: Politikere vil mærke retoucherede kroppe i københavns bybillede

Flere og flere unge lider af dårligt selvværd og er i stigende grad utilfredse med deres krop og deres udseende.

En undersøgelse fra 2016 lavet af Center for Ungdomsforksning viser, at næsten 15 pct. af alle unge kvinder er utilfredse med deres egen krop.

Det vil politikerne have gjort op med.

Derfor foreslår flere medlemmer af Københavns borgerrepræsentation at gøre det lovpligtigt at afmærke reklamer i bybilledet, der viser retoucherede kropsdele. Det skriver DR.

»Det er kommunens opgave at sørge for, at borgerne trives, og mange piger lider under de urealistiske kropsidealer, der fremstilles på blandt andet reklamestandere, så derfor er jeg meget positiv over for sådan en regulering,« siger Fanny Broholm fra Alternativet til DR.

I Oslo vedtog de norske politikere i sidste måned en lignende lov, og de danske politkere er så begejstrede for idéen, at de nu vil kopiere ordningen.

Både Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen og Socialdemokraternes medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Marcus Vesterager, støtter op om forslaget.

Nina Hedeager Olsen mener dog, at det kræver en diaglog med firmaet, der har råderet over Københavns reklamestandere. Ifølge kontrakten råder firmaet over alle standerne i 13 år endnu, men hvis der bliver flertal for en mærkeordning, vil Teknik- og Miljøborgmesten gerne tage en snak med dem.

SF's ungdomsparti, SFU, foreslog allerede i 2016, at det skulle være lovpligtet at afmærke retoucherede reklamer. Forslaget blev dog aldrig vedtaget.

Liberal Alliance og Konservative vil ikke bakke op om afmærkningsordningen.