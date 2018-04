Konservative politiker var for hurtige: Lockout-besparelser skal ikke gå til skattelettelser

Knap havde Lars Løkke Rasmussen (V) annonceret, at regeringen vil placere sparede lønkroner fra en eventuel lockout af statsansatte i en særskilt pulje øremærket til velfærd, før spørgsmålet om skattelettelser blev rejst.

De konservatives skatteordfører Anders Johansson foreslog, at give engangsbeløbet tilbage til borgerne som en skattelettelse:

»Forslag til velfærdspuljen: Send pengene tilbage til borgerne som kompensation for manglende offentlig service under lockout. Lavere skat er jo også velfærd,« skrev han tirsdag på Twitter.

Men tweetet er nu slettet, og Anders Johansson er kommet på andre tanker:

»Det er ikke vores intention, at de her penge skal bruges til skattelettelser,« siger han.

I stedet skal den eventuelle besparelse bruges til at hjælpe nogle af de aller svageste borgere, mener han.

Så du var lige hurtig nok at forslå skattelettelser?

»Vi arbejder altid for skattelettelser i Det Konservative Folkeparti, men det er ikke vores intention, at de her penge skal bruges til skattelettelser.«

Hvad fik dig til at skrive det?

»På det tidspunkt var jeg ikke klar over, hvad man præcist havde tænkt på med velfærdspuljen. Men jeg kan godt se, at det kan fremstå som om, vi har en intention om at vi vil bruge pengene på at sænke skatten.«

Ifølge regeringen vil staten spare cirka 250 mio. kr. til løn hver dag under en lockout.

Anders Johanssons partifælle Rasmus Jarlov (K) mente også, at pengene skulle gå til skattelettelser:

Men senere på blev ønsket aflivet af De Konservatives officielle konto:

Konservative har fortsat den grundholdning, at pengene har det bedst i borgernes egne lommer, forsikrer Anders Johansson.

»Det er også velfærd, at borgerne har flere penge mellem hænderne, som de selv kan bestemme, hvordan de vil bruge,« siger politikeren.

Inden den konservative kovending nåede flere socialdemokrater at angribe forslaget. Finansordfører Benny Engelbrecht klandrede blandt andet de »ellers meget ansvarlige« konservative for at svække den danske model:

»Det er ikke bare uigennemtænkt, men decideret dumt at komme med sådan et forslag om skattelettelser. Det er meget, meget uheldigt at komme med den slags mendlinger, som sår tvivl om regeringens linje. Det er situationen alt, alt for alvorlig til,« sagde han.

Under Folketingets spørgetime tirsdag spurgte S-formand Mette Frederiksen desuden statsministeren, om regeringen har overvejet at bruge pengene på skattelettelser.

Til det svarede Løkke, at regeringen ikke ønsker at tjene på en arbejdskonflikt. Der florerer en falsk myte om, at regeringen håber på en konflikt, fordi den vil give staten store besparelser, sagde han:

»Vi har ikke og har aldrig haft nogen ambition om at spare så meget som en bøjet femøre på en konflikt. For vi ønsker den ikke,« sagde Løkke.

Efter spørgetimen fastslog han over for pressen, at han udtrykker regeringens politik, og at »alle tre partier« bakker op om den linje, han har lagt.

Men enigheden er til at overse. Over for DR erklærer Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen sig »fuldstændig enig« i, at der skal gives skattelettelser for eventuelt sparede lønkroner.

»Borgerne har betalt skat mod at modtage offentlig service. Når man ikke modtager den vare, man har betalt for, så bør man naturligvis få sine penge tilbage,« siger Joachim B. Olsen.

Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Enhedslisten bakker op om Løkkes beslutning om at oprette velfærdspuljen. Planen er, at regeringen vil diskutere med Folketingets øvrige partier, hvordan pengene skal bruges, hvis storkonflikten kommer.