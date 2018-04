Mette Frederiksen om medieudspil: Regeringen lægger op til nogle voldsomme forringelser

Færre DR-kanaler, en besparelse i TV2 på 40 procent og en helt ny tv-kanal er er nogle af hovedpunkterne i det medieudspil som kulturminister Mette Bock (LA), fremlagde i dag på et pressemøde.

Udspillet møder dog stor kritik fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der mener, at det vil føre til voldsomme forringelser i den danske mediesystem. Hun er særligt bekymret for mediernes dansksprogede indhold, som hun mener er helt essentielt i en globaliseret hverdag som den mange danskere lever i. Det skriver TV2.

Overblik: Ny tv-kanal, mindre DR og farvel til FM-radio

»Vi har behov for at være sikre på, at vi både har en god nyhedsformidling i Danmark, men også at der bliver lavet ordentligt fjernsyn til vores børn. Regeringen går nu den modsatte vej og skærer ned på det dansksprogede,« siger hun til TV2.

Mette Bock (LA), lagde under præsentationen ikke skjul på, at mediedanmark står over for nogle store forandringer. Hun forklarede, at den rivende medie- og teknologiudvikling vi oplever i disse år kalder på nogle »dybe spadestik.«

Analyse: Sådan bliver det politiske spil om medieforliget

Mette Frederiksen mener dog, at udspillet og de mange besparelser på medieområdet skal bruges til at finansiere de skattelettelser, som regeringen så brændende ønsker sig.

JP mener: De frie medier skal styrkes

Tidligere på dagen gav også Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, udtryk for sin skuffelse over udspillet, som han kaldte "meget trist og meget lidt visionært". Han slog fast, at Socialdemokratiet skal se "markante indrømmelser" for at skrive under på en aftale.

Det nye medieforlig skal løbe fra 2019 til 2023.