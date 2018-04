S vil forbyde overvågning via GPS

Overvågning kan have store psykiske konsekvenser for den eller de personer, der bliver overvåget. Tirsdag kunne DR afsløre, at flere end 20 krisecentre landet over melder om borgere, der uberettiget er blevet sporet og overvåget på krænkende vis.

Det vil Socialdemokratiet nu have sat en stopper for. Partiet foreslår at gøre ubegrundet overvågning via GPS forbudt og at indføre en straf på op til seks måneders fængsel ved overtrædelse. Det skriver DR.

Begræns overvågningen: Slet dine apps fra Facebook

»Man må gerne købe GPS'er, og det er der rigtig mange, der gør. Men rapporterne fra krisecentrene viser, at GPS'erne også bliver misbrugt til at overvåge personer, og det skal vi til livs,« siger Socialdemokratiets retsordfører, Morten Bødskov, til DR.

Hvis foreslaget kommer til afstemning i folketingssalen, har Dansk Folkeparti meldt ud, at man gerne vil støtte det.

»Jeg tror, at det er et af mange forslag på dette område, som vi skal kigge på,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen.

Kronik: Er vi ved at gøre velfærdssamfundet til et orwellsk rædselsregime?

Landets justitsminister, Søren Pape Poulsen, har endnu ikke kommenteret på foreslaget, men justitsministeriet oplyser, at Regeringen har et lignende forslag under opsejling.