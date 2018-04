Dansk Folkeparti vil gøre det forbudt at tale om pædofile fantasier

Onsdag kom det frem, at mere end 200 danskere er medlem af et skjult internetforum for pædofile, hvor 180.000 medlemmer fra hele verden deler deres grænseoverskridende sexfantasier.

Det er ifølge dansk lovgivning ikke forbudt at dele sine pædofile fantasier på internettet, men det vil Dansk Folkeparti have lavet om på. Det skriver DR.

»Det er helt forfærdeligt, at så mange danskere deltager i det her. Jeg synes, at det skal være ulovligt og kriminaliseres. Det kan altså munde ud i, at der sidder nogle og gejler hinanden op til at begå et overgreb,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen til DR.

Dansk Folkeparti foreslår, at straffen for pædofile ytringer skal være tvungen behandling, enten psykologisk eller medicinsk.

Ventre afviser forslaget, idet de mener, det strider imod ytringsfriheden.

»Det er ikke grund til at lave om på ytringsfriheden her i landet. Vi har jo nedsat en ytringsfrihedskommission, som netop ser på ytringsfrihedens grænser, og det spørgsmål overlader vi trygt til dem, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til DR.

De to partier er dog enige om, at politiet i fremtiden skal have øgede beføjelser i kampen mod pædofili. Det skal være nemmere for politiet at indfiltrerer de pædofile netværk på internettet, og bagatelgrænsen for, hvornår politiet må sætte ind over for mulige pædofile, skal muligvis sænkes foreslår Venstre.

Strafferammen for at fremstille pornografisk materiale med børn under 18 år med det formål at sælge eller udbrede det, er i Danmark bødestraf eller fængsel i op til seks år.