Regeringen og politiet mørklægger spanske agenters aktion i Danmark

Danskerne må ikke få at vide, om spanske agenter har opereret i Danmark i en nøje planlagt aktion, der søndag førte til, at Cataloniens tidligere præsident, Carles Puigdemont, blev tilbageholdt i Tyskland efter en biltur gennem Danmark.

Hverken justitsminister Søren Pape Poulsen (K), Rigspolitiet eller Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil svare på, om Danmark har kendskab til de spanske agenters færden, eller om Danmark på nogen måde har bistået Spanien i aktionen, der førte til pågribelsen, som blev gennemført af tysk politi lige syd for den dansk-tyske grænse.

Rigspolitiet: Tyskland advarede om, at Puigdemont var i Danmark

Det sker til trods for, at flere folketingsmedlemmer har krævet klare svar fra justitsministeren på, om den spanske efterretningstjeneste eller andre spanske politifolk har opereret på dansk jord. Mandag kom det frem i spanske medier, at 12 spanske agenter takket være en gps-sender havde totalt styr på Puigdemonts færden gennem Danmark og flere andre lande, da han forsøgte at rejse fra Finland til Belgien.

Både Søren Pape Poulsen og Rigspolitiet henviser pressen til at rette alle spørgsmål om de spanske agenter til PET.

Men hos PET er tavsheden total:

»PET kan ikke kommentere dine spørgsmål, da vi som udgangspunkt ikke kan udtale os om konkrete sager,« skriver PET i en mail til Jyllands-Posten.

Tysk politi undrer sig over dansk politi i Puigdemont-sag

Når det gælder Puigdemonts biltur gennem Danmark bekræfter Rigspolitiet dog nu i en mail til Jyllands-Posten, at man søndag fik en advarsel fra tysk politi, men at den kom meget sent.

Ifølge Svend Larsen, der er politidirektør i Politiområdet i Rigspolitiet, fik dansk politi først beskeden om, at Puigdemont kunne være et sted i Danmark ca. ved 10-tiden søndag formiddag, og derfor var det ikke muligt for dansk politi at pågribe den efterlyste politiker.

»Det ser ud til, at dansk politi første gang fik konkrete indikationer på, at Carles Puigdemont kunne være på vej gennem Danmark, da tysk politi ca. kl. 10.00 søndag den 25. marts 2018 oplyste, at Carles Puigdemont angiveligt skulle være et sted i Danmark og på vej mod Tyskland,« siger Svend Larsen.

Han fortæller videre:

»Ca. kl. 10.50 modtog dansk politi mere præcise oplysninger fra tysk politi om, at Carles Puigdemont skulle køre i et bestemt køretøj. Ca. kl. 11.00 kørte den pågældende bil ud af Danmark. Dette gjorde, at det i praksis ikke var muligt for dansk politi at anholde Carles Puigdemont, inden han krydsede grænsen til Tyskland,« siger Svend Larsen.

Derudover har Rigspolitiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Uro efter anholdelse af Puigdemont: Har hemmelige spanske agenter opereret i Danmark? Spansk og tysk politi arbejdede tæt sammen, men hvad skete der i Danmark?

Myndighederne i Spanien har udstedt en europæisk arrestordre og efterlyst Puigdemont, som er mistænkt for "oprør" og "tilskyndelse til oprør". Hvis han udleveres til Spanien fra Tyskland og kendes skyldig, kan han risikere at få op til 30 års fængsel.

Det er nu op til de tyske domstole at afgøre, om Puigdemont skal udleveres, og det sker tidligst efter påske, lød det i går fra de tyske myndigheder.